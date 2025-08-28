V zooparku vybudovali hnízdo v roce 2015. Doufali, že by si do něj mohl najít cestu některý z čápů odchovaných párem, který v areálu dlouho žije.
„Jedná se o handicapované čápy, které tu máme už dvaadvacet let. Přestože nelétají, vyvedli asi deset mláďat, a i když jim nemohli ukázat všechno potřebné, všechno dobře dopadlo. Hnízdo jsme postavili s tím, že může posloužit jejich potomkům, kdyby se tu objevili,“ popisuje ředitelka vyškovského zooparku Dagmar Nepeřená.
Jenže žádný z těchto ptáků už se do Vyškova nevrátil, a čapí obydlí tak zelo prázdnotou.
„Loni se tu objevily dva páry, které hledaly místo k zahnízdění, ale vzájemně si konkurovaly, takže hnízdo nakonec nevyužil ani jeden z nich. Až letos na jaře jej obsadil jeden pár, který si jej dobudoval a vystlal. Viděli jsme, jak si v areálu sbírá potřebný materiál,“ přibližuje Nepeřená.
Ze čtyř nakladených vajíček se vylíhla tři mláďata, která okroužkoval odborník z ornitologického svazu. K hnízdu se dostal pomocí jeřábu a plošiny. „Okroužkování se musí provést, dokud jsou mláďata hodně malá a nevyděsí se, protože by mohla z hnízda vypadnout,“ podotýká ředitelka.
Nejaktivnější z mláďat začalo podle ní časem poskakovat po hnízdě a zkoumat okolí. Zpátky do příbytku už se vrátit nedokázalo, ale rodiče jej dál dokrmovali. Zhruba před dvěma dny pak celá rodinka odletěla.