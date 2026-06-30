Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy míří k vrchnímu soudu

Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k Vrchnímu soudu v Olomouci. Mladík, kterého brněnský soud ve věci potrestal dohromady devíti lety vězení, se proti jednomu z bodů rozhodnutí odvolal, stejně tak proti výroku o trestu. ČTK o tom informovala asistentka soudce krajského soudu Tereza Janešíková. Krajský soud muže potrestal mimo jiné za pokus o teroristický útok či za pokus o vraždu. Rozhodnutí nebylo pravomocné, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání.
Soud v Brně ve věci vyhlásil rozhodnutí 28. dubna. Devítiletý trest zahrnoval i dva roky vězení, které soud muži uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest byl deset let vězení. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý. K větší části skutků se doznal.
Trest pro nyní dvacetiletého muže zahrnoval i pokus o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který není kvůli věku trestně odpovědný, si obžalovaný podle žalobkyně vyhlédl člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti. Nejprve jej opili, poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc.
Právě tento skutek byl podle obhájce jediným problematickým v rozhodnutí soudu. "Jediné, s čím my kolidujeme s tím rozhodnutím, je jeden skutek, ve kterém my spatřujeme mírnější trestnou činnost, než spatřuje nalézací soud. Kde on (soud) ve skutku vidí pokus vraždy, my vidíme maximálně nějaké ublížení na zdraví," řekl po vyhlášení rozhodnutí obhájce Karel Schelle. Právě proti tomuto bodu rozhodnutí se mladík odvolal.
Krajský soud kvůli tehdejšímu nízkému věku obžalovaného jednal od začátku za zavřenými dveřmi, rozsudek ale zazněl veřejně. Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství muž dopustil s dalším nezletilým, který však není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
"Verdikt považuji za správný, protože je to podle mne zásadní kauza. Je důležité dát najevo, že toto jednání je nepřípustné. Považuji tuto kauzu svým způsobem za přelomovou, protože se zde odráží změna v chování mladistvých pachatelů, kteří kriminalitu páchají úplně jiným způsobem a s jinou brutalitou než dřív. Zde téměř absentuje motiv, protože pachatel se pokusu vraždy dopustil jen tak pro legraci," řekla po vyhlášení rozsudku žalobkyně Petra Lastovecká.
V souvislosti s pokusem o vraždu trest zahrnoval i vydírání, kdy mladík svědkyni vražedného útoku hrozil násilím, pokud by oběti pomohla a čin oznámila. Trest také zahrnoval předchozí ukládaný trest, který mu soud uložil mimo jiné za ublížení na zdraví a další činy. Dvěma roky vězení soud muže potrestal i ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu, skutku se dotyčný dopustil už jako plnoletý.