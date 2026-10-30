Část vysokoškoláků bude mít v Brně v úterý volno, aby podpořili ČT a ČRo

Část brněnských vysokoškoláků bude mít v úterý 3. listopadu volno, aby mohli podpořit protesty za nezávislost veřejnoprávních médií a svobodu kultury. Celodenní děkanské volno vyhlásila Fakulta výtvarných umění (FaVU) Vysokého učení technického, od 14:00 vyhlásila rektorské volno také Janáčkova akademie múzických umění (JAMU). Masarykova univerzita (MU) ani Mendelova univerzita v Brně plošné rušení výuky zatím neplánují, zjistila ČTK.
Celodenní děkanské volno na FaVU vyhlásil děkan Filip Cenek na podporu stávkové pohotovosti studentů v návaznosti na stávku pracovníků České televize a Českého rozhlasu, kteří jsou zároveň členy iniciativy Veřejnoprávně. Vedení fakulty ve svém vyjádření kritizuje kroky ministerstva kultury, nekoncepční škrty ve Státním fondu audiovize i plánované převzetí financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Výuka na FaVU v úterý odpadá a vyučující ji se studenty nahradí v jiných termínech.
Na JAMU vyhlásil prorektor Miroslav Ondra od 14:00 rektorské volno pro všechny, kteří se zúčastní akční stávky Výboru solidarity studentů JAMU.
Ostatní brněnské univerzity výuku zatím nepozastavují, nicméně studenti MU sdružení v iniciativě Média nemáme MUNI zůstávají ve stávkové pohotovosti. "Jsme v kontaktu se zástupci studentů, kteří jsou zapojeni do iniciativy. Pokud bude třeba nějakých organizačních opatření, jsme připraveni je ve spolupráci s fakultami přijmout," řekl ČTK tiskový mluvčí MUNI Radim Sajbot. Rektor MU Martin Bareš dříve v oficiálním prohlášení vyjádřil znepokojení nad tím, jak Sněmovna projednává změny financování médií veřejné služby. Také ocenil aktivitu studentů a pedagogů, kteří se na představitele státu obrátili s výzvou k ochraně médií, a sám vyzval zákonodárce k zachování jejich redakční nezávislosti i ekonomické stability.
Podobně postupuje Mendelova univerzita, jejíž vedení i univerzitní spolky aktivity studentů sice podporují, oficiální volno však neplánují, řekla ČTK asistentka rektora Kristýna Pasnišinová.