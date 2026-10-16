Částí bytové kauzy na radnici Brno-střed se bude zabývat městský soud

Částí údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno - střed se bude zabývat brněnský městský soud. Jde o čtyři lidi, u kterých žalobkyně navrhla uzavření dohody o vině a trestu. ČTK to řekla mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Soudy totiž dospěly k názoru, že městský soud je k projednání věcně příslušný. U krajského soudu zůstala obžaloba na čtyři další lidi včetně někdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče (dříve ODS), který předsedal bytové komisi.
Městský soud návrhy na dohody eviduje a nařídil jednání na 5. listopadu. V části, která zůstala u krajského soudu, hlavní líčení nařízeno dosud nebylo.
V Brně policie ve věci zasahovala v roce 2022, kdy udělala 28 domovních prohlídek a vyslechla 30 lidí. Soud tehdy poslal Bradáče do vazby, s ním i jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. Z vazby je soud propustil za několik měsíců. Zbylých šest obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem.
O dva týdny později policie v Brně zasahovala znovu, a to na bytovém odboru magistrátu, na radnici Brno-sever, Brno-Černovice či v černovické pískovně. Následně obvinila sedm lidí a dvě firmy. V této kauze jde podle některých médií o snahu organizované zločinecké skupiny ovládnout městskou společnost.
Policisté se zajímali o radnici Brno-střed už v minulosti. V roce 2019 vyplula na povrch takzvaná kauza Stoka. Policisté odhalili organizovanou skupinu, v níž podle nich figurovali tehdejší místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé. Skupina ovlivňovala veřejné zakázky na radnici. Krajský soud kauzu uzavřel posledními rozsudky letos, kdy dva podnikatele zprostil obžaloby. Před tím ve věci uzavřel 11 dohod o vině a trestu. Například bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil sedm let a osm měsíců vězení.