Řidič vezl falešná eura za 6 milionů. Jsou na svatební hru, tvrdil celníkům

Mobilní hlídka celníků si vytipovala ke kontrole bulharskou dodávku směřující po dálnici D2 na Brno. V autě cestovali dva Turci, kteří uvedli, že vezou zboží a osobní věci do Nizozemska.
Celníci nechali dodávku převézt do kontrolní haly k prohlídce, při které mezi krabicemi, taškami a pytli se zbožím našli i balík obsahující štočky bankovek s nominální hodnotou 50 eur. Bylo jich více než pět tisíc s celkovou hodnotou 250 850 eur, což je v přepočtu přes šest milionů korun.
„Na dotaz, proč při kontrole neohlásili převoz takového množství hotovosti, řidič vypověděl, že nejsou pravé a jsou určeny pro použití na tureckou svatbu pro takzvaný ‚money gun‘ (pistole střílející peníze – pozn. red). Vzhledem k tomu, že bankovky měly standardní velikost, oboustranný potisk a běžným pohledem byly k nerozeznání od pravých, celníci je zadrželi,“ uvedla mluvčí Celní správy Lada Temňáková.
Přivolaní pracovníci České národní banky podle ní už při předběžném ohledání potvrdili, že se s největší pravděpodobností jedná o padělky, a nikoliv jen napodobeniny pro zábavu.
Podle zákona je možné vyrábět reprodukce bankovek či mincí pouze při splnění technických kritérií. V tomto případě by oboustranná napodobenina při zachování poměru stran mohla být buď alespoň dvakrát menší, nebo naopak nejmíň dvakrát větší než napodobovaná bankovka.