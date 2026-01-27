Razii celníci provedli loni v listopadu, informovali o ní nyní. Prověřovali organizovanou skupinu, která podle nich nelegálně dovážela do Česka látky na přípravu metamfetaminu, který vyráběla.
Při domovních prohlídkách na Brněnsku, Břeclavsku a Třebíčsku zajistili celníci více než 1,5 kilogramu metamfetaminu, litr chemikálie GBL (která se v lidském těle přeměňuje na takzvanou tekutou extázi), kilogram marihuany a tři varny. Drogy členové skupiny vařili v karavanu.
„Skupina osob působila na území České republiky, Slovenska, Německa a Španělska. Mimo drog u nich celníci našli dvě nelegálně držené střelné zbraně, dvacítku telefonů, další věci pocházející z majetkové trestné činnosti a důkazy, které dokládají dlouhodobou trestnou činnost, a to nejméně od roku 2022,“ sdělila za celníky Martina Kaňková.
Jednou ze zabavených zbraní bylo střelné pero, které je označováno za zákeřnou zbraň.
Celníci také zajistili nemovitost v hodnotě čtyř milionů korun a sedm kradených elektrokol za více než milion, která pocházela z Rakouska. Potenciální zisk z nelegální činnosti vyšetřovatelé vyčíslili asi na tři miliony korun. Zahájili trestní stíhání tří lidí, jeden z nich je ve vazbě.