Celospolečenské ztráty z dopravních nehod loni vzrostly na 156 miliard korun

Celospolečenské ztráty způsobené dopravními nehodami v roce 2025 vzrostly meziročně o čtyři procenta téměř na 156 miliard korun, ačkoli nehod bylo ve srovnání s rokem 2024 méně. Růst ztrát ovlivnila mimo jiné inflace. Informovalo o tom Centrum dopravního výzkumu (CDV), které tento ukazatel každoročně počítá. Zahrnuje do něj veškeré náklady vyvolané dopravní nehodou, od výjezdu hasičů přes soudní poplatky až po sirotčí či vdovské důchody. Velkou část této sumy představují takzvané netržní dopady zahrnující ztrátu kvality života, bolestné následky zranění nebo ztracené roky života.
Policejní statistky za rok 2025 uvádějí, že se v Česku stalo 85.518 dopravních nehod, meziročně o 6698 nehod, tedy o sedm procent méně než v roce 2024. CDV upozorňuje, že se ale zároveň zvýšila jejich závažnost. Lidí sice při nehodách zemřelo o 19 méně, ale počet těžce zraněných vzrostl o 36 lidí na 1597 a počet lehce zraněných se zvýšil o 1047 na celkových 25.010 lidí.
Významně se na výsledné částce podílejí takzvané netržní dopady, loni to bylo asi 99,6 miliardy korun, tedy téměř 64 procent všech celospolečenských ztrát. Jde o ztráty, které nemají obvyklou tržní cenu a nedochází k jejich přímé úhradě, jejich společenský význam je však zásadní. Patří mezi ně například ztráta kvality života, ztracené roky života nebo ztráta produktivity.
"Jednotkové náklady jsou nejvyšší u usmrcených osob. Na jednu usmrcenou osobu připadá 81,5 milionu korun. Celkové ztráty spojené s usmrcenými osobami v roce 2025 dosáhly 38,75 miliardy korun. Dalších 26,34 miliardy korun připadá na těžce zraněné a 19,11 miliardy korun na lehce zraněné osoby," uvedla vedoucí Oblasti hodnocení dopadů dopravy CDV Alena Daňková.
Meziroční růst cen jde na vrub inflace, výzkumníci upozornili, že při výpočtu ztrát v cenách roku 2024 by došli k částce 145,14 miliardy korun, tedy méně než v roce 2024.
Cílem pravidelné každoroční analýzy je ukázat, že zvyšování bezpečnosti dopravy má i společenské a ekonomické dopady.