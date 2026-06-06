Centrem Brna dnes prošel duhový průvod Brno Pride Parade

Centrem Brna prošlo dnes odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí, přispělo k tomu hezké počasí i rozšiřování komunity, řekla dnes ČTK vedoucí festivalu Melinda Mlíchová. Průvod se podle organizátorů obešel bez komplikací.
Program na Zelném trhu začal dnes ve 13:00, průvod vyšel o dvě hodiny později. Připojili se k němu lidé různého věku. Průvod prošel přes Radniční ulici, Dominikánské náměstí, Solniční a Českou ulici a před náměstí Svobody se vrátil po 16:00 zpět na Zelný trh.
Vysokou účast si organizátoři vysvětlují tím, že se rozšiřuje komunita a lidé hledají bezpečný prostor. V průvodu byly vidět duhové vlajky nebo transparenty, které se stavěly za manželství pro všechny nebo za práva trans lidí. Nesly hesla jako "Láska si najde cestu" nebo nápisy odkazující k rovnosti práv. Někteří si přinesli i palestinské vlajky. "Bylo i hodně transparentů, které se vyjadřovaly k aktuální politické situaci," podotkla Mlíchová. Při průvodu zaznamenali organizátoři několik odpůrců, kteří nesouhlas vyjádřili třeba ukázáním palce dolů, jinak byla akce klidná, uvedla Mlíchová.
Letošní ročník festivalu Brno Pride Week začal 31. května a dnešním večerním programem v klubu Fléda skončí. Letos festival nesl heslo Vždycky je něco, co nás spojuje. Reaguje na současnou situaci lidí ze sexuálních menšin v Česku i ve světě a zdůrazňuje význam bezpečného prostoru, respektu, lidskosti a komunitní soudržnosti.
Kvůli omezenému rozpočtu se letošní Brno Pride Week zaměřil především na menší komunitní akce a spolupráci s kulturními institucemi, neziskovými organizacemi a Masarykovou univerzitou. Cílem je podle pořadatelů udržet festival dostupný, smysluplný a otevřený i v podmínkách, kdy není možné stavět program na velkých produkcích.