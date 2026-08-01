Centrem Brna prošel průvod s brazilským rytmem, byla v něm i hvězda samby z Ria

Rytmus brazilské hudby se dnes odpoledne rozléhal centrem Brna. Program sedmého ročníku festivalu Brasil Fest, který je věnovaný brazilské kultuře, dnes vrcholil karnevalovým průvodem z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh. Pořadatelé museli letos řešit i mimořádné teplo, řekl ČTK za pořadatele Radek Babička.
Průvod, jehož taneční sekci vedla Carolina Macharetheová, jedna z hvězd školy samby, která letos zvítězila na karnevalu v Riu de Janeiru, byl letos o půl hodiny delší než obvykle. V čele jeho bubenické sekce byla brazilská bubenice a perkusistka Laísa Limaová.
"Před průvodem projel ulicemi kropicí vůz, na náměstí Svobody je ochlazovací zóna s mlžítky a mlžnou bránou, mezi diváky navíc procházeli naši lidé s vodními rozprašovači na zádech. Na sociálních sítích jsme také lidi upozorňovali na možnost doplnění vody v pítkách na náměstí Svobody a Jakubském náměstí," uvedl Babička.
Program začal na Moravském náměstí ve 14:00, kde zněla hudba do 16:00, kdy se průvod vydal na pochod. Korunu královny festivalu dostala Macharetheová, která se ujala vedení taneční sekce průvodu. Druhou brazilskou hvězdou dnešního průvodu byla bubenice Limaová. "Jako první žena se prosadila v tradičně mužském prostředí karnevalových bubeníků, je nám ctí, že se ujala vedení bubenické sekce průvodu," podotkl ředitel festivalu Jakub Škrha.
Průvodem, který došel na Zelný trh, ale dnešní program neskončil. Organizátoři naplánovali na náměstí Svobody dál koncert kytaristy Ely Janovilla a Dance Show s představením festivalových tanečních skupin. Na večer pořadatelé připravili koncert brazilské písničkářky Maddu.
Neděle ve festivalovém programu bude patřit rodinám s dětmi v brněnském parku Lužánky. Malí i velcí si mohou vyrobit masky a kostýmy, na programu je také malování na obličej bubenické workshopy a na závěr programu vyrazí parkem dětský karnevalový průvod. Podrobný program festivalu je dostupný na webových stránkách.