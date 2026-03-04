Centrum Brna zkrášlí stovky nových stromů, růstu pomůže speciální podzemní systém

Marek Osouch
  5:32
Pouze se kácí a nesází, zní častá stížnost Brňanů, když nejen z ulic v centru mizí stromy. Naposledy takto padly kvůli opravám dva javory v České ulici. Podle odborníků však nebyly v dobrém stavu, takže jejich zvažované přesazení zavrhli. Nahradí je nové, a to nejen tady. Stromů v centru města má totiž v příštích letech výrazně přibýt.
Takto by mohla v budoucnu vypadat ulice Kobližná v centru Brna.

Takto by mohla v budoucnu vypadat ulice Kobližná v centru Brna. | foto: Magistrát města Brna

Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích.
Pokácení více než dvacítky velkých stromů ve vnitrobloku mezi ulicemi Jaselská...
Pokácení více než dvacítky velkých stromů ve vnitrobloku mezi ulicemi Jaselská...
Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích.
16 fotografií

Pracovníci magistrátu mají nově v rukou koncepci, jež se snaží do ulic s mnoha omezeními kvůli sítím vedeným pod zemí dodat nikoli maximální počet stromů, ale takový, aby měly šanci vyrůst a splnit svůj budoucí účel.

Pro příklad si lze zajít na náměstí Svobody, kde je vidět, jak tamní stromy po dvaceti letech od dokončení rekonstrukce vytvořily mohutné koruny, zatímco v navazující Rašínově ulici stromky u zastávek prakticky stejně dlouhou dobu jen živoří. V budoucnu tak půjdou bez náhrady pryč.

„Kromě toho, že představují určitou překážku pro cestující, musí být také redukovány větve zasahující do průjezdního profilu. Stromům nelze ani zajistit dostatečný prostor pod povrchem, navíc šířkové limity ulice jejich umístění spíš vylučují,“ vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Podobný případ představuje ještě roh Kobližné a Kozí ulice.

V Brně neumíme opravovat ulice, kde rostou stromy, bojí se místní kácení

Jde ale o jediné smutné zprávy, pro další části centra zaznívají pozitivnější vize. V mnoha ulicích, kde zeleň chybí, se stromy nově vysadí. „V centru jich oproti současnosti rozhodně přibude,“ hlásí náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Nebude to tak jen výměna za ty stávající jako na Besední, kde jsou rovněž stromy stále malé a příliš nerostou. Nově zeleň oživí část centra vymezenou ze severu Jezuitskou a z jihu Kobližnou. Na té už dnes sice stromy jsou, ale jen v květináčích, kde mají velmi omezený prostor pro růst.

V ulici přibudou podle návrhu města celé záhony se zelení včetně vzrostlých stromů a vše bude ohraničené plůtky, aby prostor kolem těchto dřevin nikdo nepoškozoval, obzvlášť řidiči. Na Kobližné by mohlo dojít k úpravám už letos nebo příští rok.

Nejdřív opravy, potom stromy

Úpravy v sousedních ulicích severním směrem jsou závislé na plánovaných rekonstrukcích, jež musí výsadbě předcházet. V první řadě jde o obnovu vodovodu a kanalizace. Příští rok by se mohlo začít v Jezuitské.

„Vodovodní řad tam pochází z konce 19. století a evidujeme zde časté havárie, které mnohdy vytopí i sklepy nemovitostí,“ podotýká první náměstek primátorky René Černý (dříve ANO).

Stromy musely ustoupit plánům biskupství, kácení rozčílilo Brňany

Kromě Brněnských vodáren a kanalizací se do stavebních prací v ulici i těch dalších pustí Teplárny Brno, které tady vybudují nové horkovody. Pak dostanou ulice nový povrch z dlažby, jež nahradí dnešní nevzhledný asfalt. Ve finální fázi dojde právě i na stromy, harmonogram výsadby počítá s výrazným rozšířením zeleně už během příštích čtyř let.

Magistrát ve spolupráci s experty a Kanceláří architekta města Brna počítá s tím, že tentokrát musí při výsadbě klást větší důraz na prostor, do něhož stromy umisťuje.

„Budování prokořenitelných prostorů pod zpevněným povrchem je tématem teprve posledních let,“ hájí dřívější nepříliš úspěšný postup Opálková. Nyní bude snahou výsadbu řešit lépe včetně komplexního hospodaření s dešťovou vodou.

Koruny ochladí prostor

Na to ostatně mysleli tvůrci i při rekonstrukci Mendlova náměstí před čtyřmi roky. Stromy mají pod zemí vybudované „koridory“ pro kořeny, jimiž se mohou propojit.

„Tím, že se propojí, si navzájem pomáhají. Ty stromy budou mít za pár let 20 až 30 metrů vysoké koruny, které se taky propojí do sebe. Nejenže uprostřed vznikne stín, ale vrstva korun bude celý prostor ochlazovat,“ popsal nedávno pro iDNES.cz architekt Ondřej Chybík.

Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Stromy, jež na Mendlově náměstí uschly, byly podle něj poškozené už při nákupu, nahradily je proto nové. Od té doby všechny rostou.

Nová výsadba se chystá i na Šilingrově náměstí, přestože tam jsou dnes relativně vzrostlé stromy, nebo také na Husově před hotelem International, kde stromy naopak v současnosti spíše živoří. „Větší část stromů bude situována ve stopě městského hradebního okruhu, takzvaného ringu,“ přibližuje Opálková.

Místo javorů či slivoní nastupuje dřezovec

To je případ Koliště, ale třeba též Benešovy ulice naproti hotelu Grand, kde je rovněž už roky plánována velká rekonstrukce. „U Grandu by mělo vzniknout dvojité stromořadí, jaké dnes lidé znají z Joštovy,“ zmiňuje náměstek Chvátal stěžejní přestupní uzel MHD v centru.

Součástí plánu je dále i vysazování druhů stromů s potřebnou odolností. Javory už se podle magistrátu do města kvůli zvyšujícím se teplotám tolik nehodí, okrasné třešně nebo slivoně, jež byly v minulých letech dost preferované, zase vydrží v městských podmínkách jen zhruba 20 až 30 let.

V Brně padne téměř stoletá alej, bez kácení by nešlo opravit vodovod

Druhem nyní určeným jako vhodný do centra je tak dřezovec. Tento mimoevropský strom je velmi odolný a dokáže si poradit právě i ve městě, kde nejsou podmínky pro růst zrovna ideální.

Jakýmsi vzorem, jak to bude ve středu Brna vypadat, je loni opravená Orlí ulice. Vysazené dřezovce tam mají dostatek prostoru k růstu, záhony od okolí oddělují nízké plůtky, jinde pak jako na nově opravené Údolní jsou alespoň podzemní nádoby chráněny mřížemi v chodníku.

13. března 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Huawei Cloud Summit na MWC26: Řešení oborových výzev pomocí AI

4. března 2026  7:44

První proměna po sto letech. Park u psychiatrie získá i neobvyklý vstup

Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro...

Rozlehlý park u havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice dostane novou podobu. Začala vůbec první revitalizace v jeho stoleté historii. S tím je ovšem spojeno i kácení dřevin. Padne téměř 130 keřů a...

4. března 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

4. března 2026  7:35

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu...

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru...

3. března 2026  20:52,  aktualizováno  4. 3. 7:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jarní detox bez mýtů. Co říkají odborníci na šťávové kúry, půsty či fermentace?

Microgreens. To je fenomén posledních let, který se dostal i na jídelní lístky...

Každé jaro je to stejné. Jakmile vysvitne první ostré slunce a sundáme zimní kabáty, přijde pocit, že bychom měli něco začít dělat. Se šatníkem, s bytem, ale hlavně sami se sebou. A tak se znovu...

4. března 2026  7:30

Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

4. března 2026  7:28

Největší farmaceutický veletrh v Asii se v červnu 2026 vrátí do Šanghaje

4. března 2026  7:18

HONOR představuje svou vizi umělé inteligence na veletrhu MWC 2026 s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6

4. března 2026  7:07

Dálnice D35 na Pardubicku byla sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu

ilustrační snímek

Dálnice D35 na Pardubicku byla od úterního večera ve směru od Opatovic nad Labem na Ostrov zhruba sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu nákladního auta na...

4. března 2026  5:28,  aktualizováno  5:28

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

4. března 2026  6:47

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - odpo. část

4. března 2026  6:20

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - dopo. část

4. března 2026  6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.