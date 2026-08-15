Centrum Brna při prvních celoměstských hodech zaplavila krojovaná chasa

Centrum Brna dnes zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí, společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili Moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovu krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí, od Bosonoh po Žabovřesky.
V pátek stárci na náměstí ručně postavili májku. Dnes brzy po poledni chasa vyzvedla na Nové radnici hlavní stárku Zuzanu Janovskou a vyrazila na pochod městem. V 15:00 si chasa převzala z rukou primátorky Markéty Vaňkové (ODS) hodové právo.
"Pocházíme každý z jiné městské části, ale dnes nás spojuje jedna slavnost," řekla Janovská, kterou jako hlavní stárek doprovázel Jiří Murtinger. "Po čas hodového veselí je Brno vaše," řekla jim primátorka. Zdůraznila, že Brno je moderní město, má však zároveň silné historické kořeny.
Součástí předání hodového práva byla také mariánská kytice složená z květů pocházejících z jednotlivých městských částí. Moravskou besedu si pak na náměstí zatančila stovka tanečníků. Tak jako kroje, i tanec má v každé městské části trochu jinou podobu.
Zábava na náměstí s dechovou hudbou potrvá až do sobotního večera. Hody v neděli zakončí sváteční mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Zájem o lidové tradice v Brně v posledních letech rostl. Přiživil jej projekt, který usiloval o podporu v participativním rozpočtu Dáme na vás. Upozorňoval na skutečnost, že na hodech v brněnských městských částech se nejčastěji oblékají kyjovské kroje z půjčovny, přestože existují dochované místní kroje, které lze obnovit.
Projekt získal podporu veřejnosti, městské zastupitelstvo na kroje a související aktivity postupně uvolnilo více než deset milionů korun. "Díky tomu mohly brněnské chasy postupně obnovovat tradiční kroje, a to na základě historických fotografií či jiných zdrojů," uvedl nedávno radní Petr Bořecký (KDU-ČSL). Dnes poděkoval etnografům, švadlenám i dalším lidem, kteří přispěli k prvním celoměstským hodům.