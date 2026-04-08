Pomůže pacientům se vzácnými nemocemi. Brno má unikátní centrum výzkumu léčiv

Karolína Kučerová
  17:12aktualizováno  17:12
Nemoc motýlích křídel, autoimunitní onemocnění či agresivní nádory u dětí. To jsou vzácné choroby, jejichž účinná léčba je dlouhá, nejistá a pro mnoho pacientů také nedosažitelná. Je jich velmi málo, a tak se běžným farmaceutickým firmám nevyplatí do nákladného výzkumu léčiv investovat. Nyní se ale šance takových pacientů zvyšují.

Na boj s těmito onemocněními se zaměří v novém zázemí Centrum excelence Creatic, jenž sídlí v prostorech Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Slibuje, že cesta k léčbě bude rychlejší a také levnější. Kromě výzkumu léčivých přípravků se zaměří na jejich výrobu i následnou distribuci přímo k těm, kteří to potřebují. Propojením všech těchto částí se centrum stalo unikátem. Přestože v západní Evropě již mnoho takových zařízení existuje, v České republice i celé střední Evropě je to brněnské jediné.

Nové zázemí Centra excelence Creatic Lékařské fakulty Masarykovy univerzity poslouží pro vývoj a výrobu moderních genových a buněčných terapií. (8. dubna 2026)
Centrum excelence Creatic se nachází v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v brněnských Bohunicích. (8. dubna 2026)
„Významné je to i pro Jihomoravský kraj. Jsme v řadě oblastech za Prahou, tedy druzí, ale jsme první region, kde se investují do vědy a výzkumu skoro tři procenta regionálního HDP. Myslím, že to právě díky tomu, že se Masarykově univerzitě daří získávat tyto skvělé projekty,“ uznal jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na slavnostním otevření ve středu.

Toho se účastnil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministr školství Roman Plaga (ANO), kteří jednomyslně označili centrum za přibližně půl miliardy korun jako novou naději pro mnoho pacientů.

První úspěch dosažen

Ačkoliv v určitém režimu Creatic funguje už od roku 2024, se vznikem nového zázemí se pracovníkům otevírá mnoho nových možností. Nyní mají k dispozici tři patra výrobních a výzkumných ploch o celkové rozloze asi tisíc metrů čtverečních. Získali také šest jednotek v certifikovaných čistých prostorech, tedy takových, které splňují přísné standardy správné výrobní praxe.

Centrum je dále vybaveno zařízeními pro kontrolu kvality připravovaných léčiv, genomickou analýzu, tedy studium kompletní genetické informace nebo pro buněčné inženýrství, jenž se zaměřuje na opravy a regenerace tkání.

„Jednou z hlavních novinek jsou prostory, ve kterých se můžeme zaměřit na genovou terapii,“ doplňuje vedoucí výrobního oddělení Creaticu Lenka Zdražilová Dubská.

Tento typ výzkumu pomůže například v boji s rakovinou. Pracovníci budou totiž „učit“ buňky cílit přímo na nádory, což v současnosti nejvíce využívaná chemoterapie neumí a místo toho zničí všechno.

Kromě toho se zaměstnanci centra budou věnovat také buněčné terapii. Pro tu je zásadní umístění centra vedle areálu Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích. Pracují totiž přímo s buňkami pacientů a léčbu jim v podstatě upravují na míru.

„Potřebujeme v blízkosti mít toho konkrétního pacienta, protože odebíráme jeho buňky. Ty pak upravujeme, manipulujeme s nimi, zlepšujeme jejich vlastnosti a pak je vracíme zase pacientovi,“ přibližuje ředitelka centra Regina Demlová.

Zároveň upozornila na jednu z největších výzev, která je čeká. Tou je dostat léky k pacientům přes přísnou legislativu, která je dána národními a evropskými předpisy.

„V tomto ohledu už za sebou ale máme první úspěch. Před měsícem se nám jako prvním v republice podařilo od Státního úřadu pro kontrolu léčiv získat nemocniční výjimku pro použití buněčné protinádorové terapie,“ raduje se Demlová.

Znamená to, že léčba může být podána, aniž by musela projít stejným a zdlouhavým procesem schvalování, jako léčiva určená pro běžný trh.

Sbírky již nebudou třeba

Díky tomu může centrum nyní zahájit fázi výroby a do roka už by se léčba dostala přibližně k dvacítce pacientů. „U nich pak dále budeme bezpečnost i vliv léčiva zkoumat,“ říká Demlová.

Vše přitom nebude tak finančně nákladné, jako dříve. Protože jde o akademické zařízení a ne o soukromou firmu, získává centrum výhodu v tom, že již nemusí investovat výrazné částky do výzkumu.

„Ten trvá často mnoho let a soukromé firmy za něj zaplatí miliony korun. Naši pracovníci jsou ale akademici, kteří již ty potřebné poznatky a znalosti mají a jen je převádějí do praxe. Toto ušetření nákladů se odrazí i na ceně pro pacienty,“ popisuje Veronika Plachá z tiskového oddělení lékařské fakulty.

Podle ní by tak léky v cenách desítek až stovek milionů mohly nyní vyjít i na jednotky. „Jistě si vzpomenete na medializované sbírky, často pro děti, které některým ze vzácných onemocnění trpěly. To už by nyní nebylo potřeba,“ domnívá se Plachá.

Kromě toho se bude centrum snažit o získání grantů či dotačních programů, spolufinancování ze strany Masarykovy univerzity, případě i ministerstva zdravotnictví. „A když se nám bude dařit získávat nemocniční výjimky nebo zajistit registraci léčiv, otevře to cestu i ke hrazení ze zdravotního pojištění,“ doufá Demlová.

