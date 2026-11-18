Při minulých Vánocích se z ulice stala jedna souvislá kolona, která pokračovala přes Dominikánské náměstí a dalšími uličkami až ven z historického středu.
Mezi nimi se proplétali pěší, kteří v hojném počtu vyrazili na trhy, mimo jiné právě na zmíněné Dominikánské náměstí před Novou radnicí. Radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti) ale toto už nechce dopustit.
„Je v procesu zavedení zákazu vjezdu pro celou Veselou ulici. Vjezd bude umožněn pouze zásobování,“ prohlásil Zemek s tím, že vše by mělo být hotové v nejbližších týdnech.
Podle něj dnes ulicí často projíždějí i řidiči, kteří tam nemají co dělat. Jednoduše tam někteří vjedou jen proto, že je tam zavede navigace. Zákazovou značkou chtějí nejen jim v tomto průjezdu zamezit.
Veselá ulice má po rekonstrukci sousední České a dostavbě koncertního sálu získat novou podobu, kde dostanou přednost pěší před auty. Chodníky budou širší a nedovolenému parkování na nich budou nově bránit i fyzické sloupky. Přibudou i stromy a také posezení před podniky.
Podle Zemka by bylo nejlepší, kdyby zákaz vjezdu platil v ulici i do budoucna.
Podle něj je variantou, že podzemní garáže v nákupním centru Velký Špalíček, kvůli nimž je dnes do Veselé ulice fakticky neomezený vjezd, by v budoucnu sloužily jen rezidentům, tedy lidem bydlícím v centru, nikoli každému. Na tom se ale musí domluvit s majitelem centra, kterým je brněnské biskupství.