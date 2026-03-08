Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí

Karolína Kučerová
  13:22aktualizováno  13:22
Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit dostupnost dopravy i parkování, které by mohlo být na krátké zastavení u obchodů bezplatné.

S výdělky malého obchodu s dárkovými předměty v centru Znojma majitelka Marcela Nováková příliš spokojená není. Funguje tam téměř 30 let, a zatímco dříve o zákazníky nouze nebyla, nyní prostory zejí prázdnotou.

V zadní části má zhasnuto a snaží se příliš netopit, aby alespoň trochu ušetřila. Tržby jsou totiž nízké. „Propad je oproti dřívějším rokům ve statisících. Nyní se snažím udržet obchod alespoň tak, abychom vyžili, určitě to není na nějaké vyskakování si,“ posteskla si obchodnice.

Oprava náměstí Svobody ve Znojmě komplikuje život místním obchodníkům. (únor 2026)
V takové situaci není sama. Podobný problém dlouhodobě řeší řada dalších obchodníků v okolí centra, zejména Horního náměstí a náměstí Svobody. Právě rekonstrukce druhé jmenované lokality nedávno problémy prohloubila, protože zavřela hlavní přístupovou cestu do centra z horní části Znojma.

„To nutí zákazníky buď zaparkovat a kus cesty dojít, složitě hledat jinou cestu, nebo prostě odjet a obstarat si zboží jinde. Nezanedbatelné množství z nich bohužel volí tu třetí variantu a situace obchodníků, která již předtím nebyla nijak zvlášť dobrá, se stala velmi špatnou, až kritickou,“ komentovala opoziční zastupitelka města Petra Svedíková Vávrová (SPD), která se před dvěma lety ještě v roli místostarostky právě problematice podnikání věnovala.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

O značném poklesu tržeb podle ní hovoří řada obchodníků, přesná čísla jednoho z nich ukazují i na propad o více než 20 procent. „To je v jeho situaci dlouhodobě neudržitelné. I obchody, které jsou v centru deset let a více, začínají hovořit o trvalém uzavření provozovny,“ konstatovala.

Příkladem je právě obchod Novákové či její známé, která má vedle prodejnu s potravinami. „Nevím, co bude dál. Protože sídlím v městských prostorech, zkusím poprosit radnici o snížení nájemného,“ navrhla možné řešení Nováková.

S tím však pravděpodobně u vedení nepochodí, místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo) totiž zmínil, že na takovou úlevu město nepřistoupí. „Tím bychom křivili podmínky na trhu, nemůžeme takto zvýhodnit jen některé podnikatele,“ vysvětlil.

Zastavit u obchodu na chvíli bez placení

Přesto se obchodníkům vedení města snaží pomoci jinými způsoby. Sejde se s nimi 19. března, aby situaci společně konzultovali. „Budeme řešit například nějaké možnosti propagace,“ nastínil starosta města František Koudela (ODS).

Zároveň přiznal, že způsob rekonstrukce náměstí Svobody není ideální. „Jinak to však nešlo. Chtěli jsme jej opravovat na etapy, ale kvůli sítím bylo nutné udělat vše plošně. Nejde to urychlit ani kvůli archeologickým nálezům,“ dodal. Opravy potrvají až do léta.

Někteří obchodníci jsou ohledně pomoci radnice trochu skeptičtí. „Podporu nám zajistí zejména lidé, kteří k nám dojdou nakoupit. Nevím, jestli je vedení schopno najít nějakou smysluplnou pomoc. Změny by však šlo udělat v parkování. Velká parkoviště u lázní jsou teď často plná a krátkodobé parkování v centru města by moc pomohlo, protože zastavit a odběhnout na pět minut něco vyřídit je velký problém. Chvilka nepozornosti, a hned dostanete pokutu,“ přemítá Antonín Sikmund, který se ve své prodejně Oxalis zaměřuje na prodej kávy a čaje.

Právě to je podle Kacetla možné řešení. „Chceme prosadit, aby zaparkování na deset či maximálně 15 minut nebylo zpoplatněno a člověk si tak mohl u obchodu krátce přibrzdit,“ přiblížil místostarosta. Doplnil, že cílem je maximálně usnadnit zákazníkům cestu k obchodům. K tomu pomůže i plán na zklidnění Znojma, na nějž už má radnice vypracovanou studii.

Podle Svedíkové Vávrové by pomohlo i snížení cen parkovacích karet pro obchodníky. Takový krok však Kacetl vidí spíše jako úkol pro nové vedení města, které vzejde z říjnových komunálních voleb. „My jsme se o tom zatím nebavili a určitě to již nestihneme. Je pravda, že podnikatelé mají ceny vyšší než obyvatelé, ale stále to nejsou neadekvátní sumy,“ domnívá se.

E-shopy a nákupní centrum přebraly zákazníky

Problém je nutné podle něj, opozice i obchodníků řešit z dlouhodobého hlediska. Jak se shodují, rekonstrukce náměstí Svobody není hlavním viníkem. Situaci sice zhoršila, ale úpadek popularity menších specializovaných obchodů v centru města je problém dlouhodobý, celorepublikový a ovlivněný změnami v chování zákazníků.

„Lidé rádi nakupují online, e-shopy stále rostou na popularitě. O tom často hovoří třeba knihkupci. Velkou část jejich příjmů dříve tvořili studenti, kteří kupovali učebnice, ty ale nyní také pořizují spíše online,“ dal příklad Kacetl.

Odvrácená tvář online nákupů. Centra měst pustnou kvůli skladům prodejců

Ve Znojmě podíl na situaci malých obchodníků má podle místních i vznik nákupního centra v areálu bývalé Fruty, které otevřelo v roce 2019. Lidé tam mají různé druhy obchodů na jednom místě a k tomu velké parkoviště, proto jej často preferují před malými obchody v centru.

„Nelze dopustit takový přesun lidí i obchodníků na periferii. Je nutné udržovat živé centrum plné firem, které přiláká lidi a vytvoří nová pracovní místa. Bez toho se město závislé na turismu, jako je právě Znojmo, neobejde,“ uzavírá Svedíková Vávrová.

