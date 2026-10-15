Cenu Michala Ranného za rok 2026 získal vizuální umělec David Možný

Autor: ČTK
  13:00aktualizováno  13:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Cenu Michala Ranného za rok 2026 získal vizuální umělec David Možný. Ocenění připomíná odkaz významného malíře Ranného a je určeno umělcům, kteří obohacují českou vizuální kulturu a ovlivňují nastupující generaci. Možný teď shodou okolností vystavuje v Domě umění města Brna. Součástí ocenění je uspořádání výstavní intervence v Pražákově paláci v Brně v roce 2027, oznámili dnes organizátoři.

Ocenění vyhlašuje od roku 1999 každé dva roky spolek Přátelé Moravské galerie ve spolupráci s Moravskou galerií. Letos porota vybírala z 25 nominovaných. "Ve druhém kole pak zvolila Davida Možného, umělce, který se prioritně zaměřuje na instalace, objekty, videa, animace," uvedla předsedkyně spolku Markéta Skotáková.

"Hned, jak jsem se tu zprávu dozvěděl, vyhledal jsem si, kdo Cenu Michala Ranného v minulosti získal, a cítím se poctěn. Všechno jsou to autoři, které respektuji, obdivuji," řekl Možný. Ocenění v minulosti obdrželi například Dalibor Chatrný, Milena Dopitová, Vladimír Kokolia, Markéta Othová, Marie Filippovová a naposledy Vladimír Havlík.

Porotu tvoří odborníci a osobnosti z uměleckých kruhů. Ocenili především způsob, jakým Možný ve své tvorbě reflektuje aktuální společenská témata.

"Divákům umožňuje na chvíli vybočit ze zaběhlých vzorců vnímání a uvědomit si, jak vlastně funguje současný svět. Někdy k tomu stačí, aby určitý předmět nebo prvek interiéru rozložil na fragmenty a následně jej znovu poskládal - jen trochu jinak a na jiném místě," uvedla členka poroty Jana Písaříková.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Největší vánoční příběhy na zámku Loučeň

16. října 2026  9:18

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Víc jednosměrek a stání jen na označených místech. Žďár chystá parkovací změny

Dodavatelská firma Kaska již ve vybraných lokalitách instaluje patky pro...

Ještě letos se obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají série změn v parkování i dopravě celkově. Radnice je zavádí hned v několika částech města, hlavně ale v širším centru a přilehlých sídlištích. K...

16. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Česká platforma Forga spustila pronájem e-shopů

16. října 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

16. října 2026  8:54

Ceny energií rostou, ale epet nezdražuje novým ani stávajícím zákazníkům

16. října 2026  8:46

Den se železnicí v Liberci

ilustrační snímek

Den plný vlaků a železničních zážitků si celá rodina užije v sobotu na Liberecku.

16. října 2026  8:41

Od slunečnicového chleba ke kváskovému boomu. Jak se proměnilo české pečivo za desítky let?

Čerstvé pečivo pečou v řemeslné pekárně William Thomas Artisan Bakery...

Pamatujete si slunečnicový chléb, který si v devadesátých letech získal oblibu? Od té doby se české pečivo výrazně proměnilo. Současným trendům vládne kvásek, důraz na čisté složení a menší balení....

16. října 2026  8:19

Blíží se Srdce dětem – Maxík z Kladna

16. října 2026  8:08

Tesco nabízí více než 100 druhů chleba od 30 regionálních pekáren.

16. října 2026

Zájem o Průmyslový palác je obrovský. O víkendu se do něj lidé podívají zdarma

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Průmyslový palác v pražské Stromovce se po svém znovuotevření po nákladné rekonstrukci těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Termíny komentovaných prohlídek byly rozebrány prakticky okamžitě, Výstaviště...

16. října 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nový investor, nová naděje pro zámek. Má z něj být hotel i dům pro penzisty

Zámek v Chudobíně už dvě desetiletí chátrá (říjen 2026)

Obří zámecký areál v Chudobíně na Olomoucku dvě desetiletí jenom chátral. Měl z něj být seniorpark nebo zábavní park pro děti podobný tomu, který stojí u Stuttgartu. Velkolepých plánů kolem...

16. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.