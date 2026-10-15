Cenu Michala Ranného za rok 2026 získal vizuální umělec David Možný. Ocenění připomíná odkaz významného malíře Ranného a je určeno umělcům, kteří obohacují českou vizuální kulturu a ovlivňují nastupující generaci. Možný teď shodou okolností vystavuje v Domě umění města Brna. Součástí ocenění je uspořádání výstavní intervence v Pražákově paláci v Brně v roce 2027, oznámili dnes organizátoři.
Ocenění vyhlašuje od roku 1999 každé dva roky spolek Přátelé Moravské galerie ve spolupráci s Moravskou galerií. Letos porota vybírala z 25 nominovaných. "Ve druhém kole pak zvolila Davida Možného, umělce, který se prioritně zaměřuje na instalace, objekty, videa, animace," uvedla předsedkyně spolku Markéta Skotáková.
"Hned, jak jsem se tu zprávu dozvěděl, vyhledal jsem si, kdo Cenu Michala Ranného v minulosti získal, a cítím se poctěn. Všechno jsou to autoři, které respektuji, obdivuji," řekl Možný. Ocenění v minulosti obdrželi například Dalibor Chatrný, Milena Dopitová, Vladimír Kokolia, Markéta Othová, Marie Filippovová a naposledy Vladimír Havlík.
Porotu tvoří odborníci a osobnosti z uměleckých kruhů. Ocenili především způsob, jakým Možný ve své tvorbě reflektuje aktuální společenská témata.
"Divákům umožňuje na chvíli vybočit ze zaběhlých vzorců vnímání a uvědomit si, jak vlastně funguje současný svět. Někdy k tomu stačí, aby určitý předmět nebo prvek interiéru rozložil na fragmenty a následně jej znovu poskládal - jen trochu jinak a na jiném místě," uvedla členka poroty Jana Písaříková.