Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská

Cenu Muzea romské kultury letos získala romská autorka Květoslava Podhradská, jejíž tvorba je úzce spjatá s romskou kulturou, jazykem a zkušeností Romů v českém prostředí. Převzala ji dnes v Brně. Porota ocenila mimo jiné její přínos k rozvoji romské literatury, informovalo muzeum v tiskové zprávě.
Podhradská se narodila v roce 1961 ve slovenském Prešově. Dětství prožila v romské osadě Ostrovany na východním Slovensku. Když jí bylo sedm let, přestěhovala se s rodinou do Ostravy. Později žila několik let v Anglii, po návratu do Česka se usadila ve Svitávce u Boskovic. Vystudovala sociální činnost pro národnostní menšiny. Dlouhodobě se věnuje literární tvorbě a práci s romskou komunitou.
Muzeum vyzdvihlo mimo jiné její dlouhodobou práci s romským jazykem i uchovávání a předávání příběhů a zkušeností romské komunity prostřednictvím literatury. "Oceňujeme také její práci s mladými autory a její aktivní podíl na tom, aby romský jazyk a literatura měly své pevné místo v současné kulturní scéně," uvedlo Muzeum romské kultury.
Autorka napsala mnoho povídek publikovaných v literárních sbornících a časopisech. V roce 2022 vyšla její první kniha Povídání u povidel / O vakeriben paš o lekvari. Jde o romsko-českou autobiografickou prózu pro děti a jejich rodiče, která vychází ze vzpomínek autorky na dětství a z jejího vlastního života. Kniha získala Zlatou stuhu za nakladatelský počin roku 2022 a třetí místo v kategorii beletrie pro děti v soutěži Nejkrásnější kniha roku.
Muzeum cenu uděluje od roku 2009. Jejím záměrem je ocenit osobnost, která svým působením přispěla k rozvoji, propagaci a uchování romské kultury stejně jako k fungování organizace.