Cenu za Jihomoravský kraj o nejlepší ekologické opatření získala obnova parku

Cenu soutěže Adapterra Awards o nejlepší opatření reagující na změnu klimatu získala za Jihomoravský kraj obnova parku v brněnských Černovicích. Zanedbaný park se po obnově otevřel do okolních ulic a stal se místem pro setkávání, hry i odpočinek. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí kraje Martina Žídková. Projekt obnovy parku se spolu s dalšími projekty z kraje utká o ceny s dalšími počiny v celostátní soutěži.
Koordinátorku soutěže Markétu Červinkovou na parku v Černovicích nadchla promyšlenost, se kterou k němu autorky přistupovaly. "Každý malý detail tu má svůj smysl a dokonale do sebe zapadá. Ať už jde o umístění laviček do stínu stromů bez kotvení do země, aby se nepoškodily kořeny, nebo o pečlivé rozmístění rostlin, které tvoří přirozenou clonu cesty. Stejně tak oceňuji volbu lokálních materiálů a to, že se myslelo i na jejich stárnutí tak, aby projekt sloužil lidem a vydržel dlouhá léta," uvedla.
Důležitou součástí proměny parku je také práce s dešťovou vodou. Úpravou terénu vznikla snížená louka, která zachytává srážky a umožňuje jejich postupné vsakování přímo v parku. Ke vsakování vody přispívají také propustné povrchy, od mlatových cest přes dlažbu s travnatými spárami až po pryžovou štěpku. Celková proměna stála přes 17,5 milionu korun.
Do finále celostátní soutěže postoupilo z Jihomoravského kraje pět projektů. Kromě parku v Černovicích i Farma Člupy, dále proměna zemědělské krajiny u Mikulova, soutěží i šestice záchranářských výjezdových základen a Rezidence Diorit. Všechny projekty mohou zazářit i v celostátní soutěži a získat Cenu sympatie. O tom, kdo ji získá, rozhodují sami lidé v hlasování na webu do začátku října.
Vítěze hlavních kategorií soutěže, kterými jsou Krajina, Budovy, Sídla a letošní speciální Zemědělství, vybírá odborná porota. Do letošního ročníku soutěže Adapterra Awards se přihlásilo 71 projektů, které reagují na dopady změny klimatu. Vzešlo z nich 18 finalistů právě včetně i těch z Jihomoravského kraje. Vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 5. listopadu na výroční konferenci Adapterra v Praze.
Soutěž Adapterra Awards pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting. Od roku 2019 oceňuje projekty, které pomáhají městům, obcím i krajině zvládat dopady měnícího se klimatu, například sucho, vedro, přívalové srážky, erozi. Oceněné projekty mají zároveň sloužit jako inspirace pro další obce, města či hospodáře.
Loni zájemci do soutěže přihlásili 57 projektů. Uspěl například povodňový park v Židlochovicích na Brněnsku či projekt ozdravení krajiny u Velké Bíteše na Žďársku. Cenu sympatie získal projekt obnovy areálu bývalého letního kina v Novém Jičíně.