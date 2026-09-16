Cenu za Jihomoravský kraj o nejlepší ekologické opatření získala obnova parku

Autor: ČTK
  11:13aktualizováno  11:13
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Cenu soutěže Adapterra Awards o nejlepší opatření reagující na změnu klimatu získala za Jihomoravský kraj obnova parku v brněnských Černovicích. Zanedbaný park se po obnově otevřel do okolních ulic a stal se místem pro setkávání, hry i odpočinek. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí kraje Martina Žídková. Projekt obnovy parku se spolu s dalšími projekty z kraje utká o ceny s dalšími počiny v celostátní soutěži.

Koordinátorku soutěže Markétu Červinkovou na parku v Černovicích nadchla promyšlenost, se kterou k němu autorky přistupovaly. "Každý malý detail tu má svůj smysl a dokonale do sebe zapadá. Ať už jde o umístění laviček do stínu stromů bez kotvení do země, aby se nepoškodily kořeny, nebo o pečlivé rozmístění rostlin, které tvoří přirozenou clonu cesty. Stejně tak oceňuji volbu lokálních materiálů a to, že se myslelo i na jejich stárnutí tak, aby projekt sloužil lidem a vydržel dlouhá léta," uvedla.

Důležitou součástí proměny parku je také práce s dešťovou vodou. Úpravou terénu vznikla snížená louka, která zachytává srážky a umožňuje jejich postupné vsakování přímo v parku. Ke vsakování vody přispívají také propustné povrchy, od mlatových cest přes dlažbu s travnatými spárami až po pryžovou štěpku. Celková proměna stála přes 17,5 milionu korun.

Do finále celostátní soutěže postoupilo z Jihomoravského kraje pět projektů. Kromě parku v Černovicích i Farma Člupy, dále proměna zemědělské krajiny u Mikulova, soutěží i šestice záchranářských výjezdových základen a Rezidence Diorit. Všechny projekty mohou zazářit i v celostátní soutěži a získat Cenu sympatie. O tom, kdo ji získá, rozhodují sami lidé v hlasování na webu do začátku října.

Vítěze hlavních kategorií soutěže, kterými jsou Krajina, Budovy, Sídla a letošní speciální Zemědělství, vybírá odborná porota. Do letošního ročníku soutěže Adapterra Awards se přihlásilo 71 projektů, které reagují na dopady změny klimatu. Vzešlo z nich 18 finalistů právě včetně i těch z Jihomoravského kraje. Vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 5. listopadu na výroční konferenci Adapterra v Praze.

Soutěž Adapterra Awards pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting. Od roku 2019 oceňuje projekty, které pomáhají městům, obcím i krajině zvládat dopady měnícího se klimatu, například sucho, vedro, přívalové srážky, erozi. Oceněné projekty mají zároveň sloužit jako inspirace pro další obce, města či hospodáře.

Loni zájemci do soutěže přihlásili 57 projektů. Uspěl například povodňový park v Židlochovicích na Brněnsku či projekt ozdravení krajiny u Velké Bíteše na Žďársku. Cenu sympatie získal projekt obnovy areálu bývalého letního kina v Novém Jičíně.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u...

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak...

17. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

ilustrační snímek

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se...

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

KromÄ›Ĺ™Ă­ĹľskĂˇ nemocnice otevĹ™ela novĂ˝ urgentnĂ­ pĹ™Ă­jem chirurgie a oÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční...

17. září 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

V Praze 5, Smíchově, do parku Na Pláni ke kontejnerům na tříděný odpad, ke cvičidlům a ke komunitním záhonům byl omezen vjezd jen pro vozidla dopravní obsluhy těchto služeb a pro osoby bydlící v...

vydáno 17. září 2026  13:07

V Praze 5, Smíchově, na náměstí 14.října před jednou z budov Městské části Praha 5 v obou částech parku měla údržba zeleně napilno, když jednak došlo k posekání trávy a jednak k podzimní úpravě...

vydáno 17. září 2026  13:06

Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let

ilustrační snímek

Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský...

17. září 2026  8:02,  aktualizováno  13:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

17. září 2026  13:01

V jihlavské šatlavě začal šestý ročník studentské výstavy

ilustrační snímek

V Jihlavě začal šestý ročník studentské výstavy G.RAW. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po pěti letech výstava změnila...

17. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet