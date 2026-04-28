Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sedí na obrubníku

Do problémové situace se majitelé dostali již před 12 lety, kdy dům postavili. Pozemek byl sice jejich, ale dle platného povolení tu mohly stát pouze dvě chatky, každá o velikosti 50 metrů čtverečních. V územním plánu je totiž lokalita vedena jako zahrádkářská kolonie.
Místo toho tu vyrostl rozlehlý dům s podzemní garáží, který má dohromady rozlohu 164 metrů čtverečních.
Majitel František Sklenář se podle svých slov následně situaci snažil napravit. „Jednu část jsme chtěli vybourat, abychom se vešli do povolených rozměrů. Měl jsem na to i plán, ale nikdo se s námi nebavil,“ postěžoval si před dvěma týdny, když dům společně se svou rodinou vyklízel.
Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše
Spory s úřady trvaly roky. Sklenář se mnohokrát odvolával a hnal situaci i k vyšším institucím, nikde však neuspěl. Všechny taktéž shledaly dům jako černou stavbu.
„Konkrétně se jedná o krajský úřad, Okresní soud Znojmo, Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud. Jejich rozhodnutí jsou konečná. Postup stavebního úřadu ve Znojmě, který demolici nařídil, i následný postup města byl shledán plně zákonným,“ podotkla znojemská mluvčí Petra Šuláková.
Sami dům zbourat nestihli
Záležitost následně přešla do rukou exekutora. Ten chtěl s demolicí začít původně už před více než měsícem, tehdy mu v tom ale zabránil dav podporovatelů rodiny, který blokoval cestu ke vchodu. Následně samotný Sklenář v rámci protestu vylezl na střechu, kde strávil asi deset hodin.
„Díky tomu se nám podařilo vyjednat dalších 30 dní na to, abychom dům zbourali sami. Pokud to stihneme, exekuce by padla a ušetřili bychom zhruba tři miliony. Samotná exekuce by totiž stála přes 600 tisíc a odstranění stavby exekutorem přes dva miliony,“ popsal tehdy Sklenář.
Marný pokus. Majitel černé stavby ještě zkoušel přesvědčit zastupitele, vykázali ho
To se však nestalo. „Oficiálně to bylo 30 dní, ale v reálu mnohem méně. O víkendech jsme sem neměli přístup, přes všední dny jen po dohodě. Já k tomu vlastním dvě firmy, nemohl jsem řešit jen dům. Navíc, když máme kvůli exekuci zablokované účty. Demolici už jsem domlouval, ale ty firmy by potřebovaly dalších sedm nebo osm dní,“ zdůvodnil Sklenář, proč dům nezbořil sám.
Přestože dům už nyní nestojí, Sklenář se chce dál bránit. „Poženeme to k soudům,“ prohlásil.