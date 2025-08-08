Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry Quittové se jedná o Ukrajince, kteří zhoršují standard bydlení mnohým občanům v ulici. Za svůj výrok, kdy zmínila konkrétní národnost obyvatel působících potíže, schytala od části veřejnosti kritiku.

„Poslední dobou se pro mnohé občany ze sudé strany ulice Bolzanova zhoršil standard bydlení. Je to bohužel spojeno se změnou vlastníka rodinného domu, který poskytl dům k takzvanému sdílenému bydlení občanů z Ukrajiny,“ napsala Petra Quittová na facebookový profil městské části. Uvedla v něm i konkrétní číslo popisné budovy.

Doplnila zároveň, že situaci monitoruje a snaží se všemi dostupnými prostředky o nápravu. V případě problémů či slovního napadení mají lidé volat policii na tísňové lince 158.

Podle starostky potíže trvají už zhruba měsíc, odvolává se přitom na informace od místních. „Ukrajinci ve večerních hodinách ohrožují sousedy. Opíjí se, skáčou přes plot na jiné pozemky, dostali se i na cizí balkon. Rozhazují odpadky. Někomu vyhrožovali, že ho zabijou, když to nenechá být. Panuje proto obava, co se může stát. Je jich hodně,“ přiblížila Quittová s tím, že situace graduje a dochází k hádkám mezi některými místními a potížisty.

Problémy potvrdil i jeden ze sousedů. „Kouří vpředu i vzadu za barákem. Nemůžeme větrat. Dělají hluk. Nepořádek ani nezmiňuju,“ nastínil fotografovi iDNES.cz místní obyvatel s tím, že v pátek ráno popeláři vyvezli popelnice, takže odpadky odklidili.

Podle policie ulice nijak nevyčnívá

Podle jedné z místních se už několikrát volala policie. „Ale bohužel náprava žádná, psalo se i vlastníkům nemovitosti, což jsou Vietnamci, a ti se ani neráčili odpovědět. Kolem baráku velký nepořádek a odpadky hází i na sousední pozemek. Rámus až do pozdních hodin a o kouření ani nemluvit,“ přidala své zkušenosti žena pod příspěvkem starostky.

Z pohledu republikové i městské policie nicméně situace v Bolzanově nijak nevyčnívá oproti jiným ulicím v Černovicích. „V tomto smyslu vnímáme shodu i s městskou částí a nepřijali jsme ani žádné stížnosti občanů. Průběžně jsme v úzkém kontaktu s radnicí formou osobních jednání a operativně i telefonicky,“ uvedl mluvčí strážníků Václav Kadraba s tím, že tedy nemuseli přistupovat k žádnému mimořádnému opatření.

Rána pěstí, vulgární zpráva. V Brně hoří spor mezi starostkou a opozičníkem

„Také je potřeba říct, že naši strážníci řeší jen záležitosti, které jim dovoluje zákon o obecní policii. To, co může probíhat uvnitř bytových domů a nepodléhá oprávnění strážníka, nejsme kompetentní vyřešit,“ upozornil Kadraba.

Quittová se kvůli potížím v Bolzanově obrátila na cizineckou policii, aby v místě provedla šetření. Reakci od ní zatím nemá. Uvažuje zároveň o využití soukromé bezpečnostní agentury, která sama sebe označuje za Obecní stráž. V reakci na starostčin příspěvek opět nabídla radnici své služby. O jejím zapojení by každopádně museli rozhodnout radní městské části, řešila by případně i další problémová místa v Černovicích.

„Přispívá k polarizaci společnosti“

Někteří teď starostku kritizují kvůli označení menšiny, jejíž součástí jsou probíraní obyvatelé. V případě Quittové nejde o první podobný případ. Jiného kontroverzního výroku se dopustila loni na jaře. Na zastupitelstvu městské části tehdy mluvila o konkrétní romské rodině, která se do ní nedávno vrátila. Označila ji za problémovou. Romské organizace slova vnímaly jako protiromská a političku vyzvaly k omluvě i odstoupení z funkcí, což odmítla.

Vrátili se problémoví Romové, zmínila starostka. Komunita chce její rezignaci

„Věřím, že paní starostka se aktuální situací v Bolzanově aktivně zabývá. Za problém však považuji i její opakovaná vyjádření, v nichž veřejně označuje různé menšiny. Takové výroky podle mého názoru podněcují nenávistné reakce a přispívají k polarizaci společnosti. Domnívám se, že veřejně činná osoba by se takových výroků neměla dopouštět,“ zdůraznila opoziční zastupitelka městské části Jitka Silárzská (Společně pro Černovice).

Proti aktuálním slovům Quittové se vymezili také běžní lidé. „To nezáleží na občanství, mám naproti Čechy, kteří se chovají stejně,“ reagovala na starostku Elina pocházející z Ruska. „Stačí napsat problémoví a basta,“ vzkázal uživatel Filip.

Kritické ohlasy podle svých slov starostka vnímá. „Z mého pohledu je jedno, jestli jde o Čecha, Moravana, Slezana nebo Ukrajince. Jsme lidi a pokud tady někdo chce žít, musí respektovat pravidla. Vždy je to o lidech. Oni i my se musíme umět chovat,“ vysvětlila s tím, že „nechodí kolem horké koše“ a vyjadřuje se napřímo.

