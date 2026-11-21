V Brně se dnes a v neděli koná sjezd České lékařské komory (ČLK). Na programu je mimo jiné volba viceprezidenta komory, jejímiž členy jsou ze zákona všichni lékaři. V Česku jich je přes 60.000. Na sjezdu se chtějí vyjadřovat také ke krokům ministerstva zdravotnictví (MZd). Ministr Adam Vojtěch (ANO) či jeho náměstek jsou mezi pozvanými hosty.
Podle navrženého programu se dnes bude diskutovat například o reformě zdravotnictví, úhradové vyhlášce na příští rok, digitalizaci, centralizaci péče nebo změnách ve specializačním vzdělávání lékařů.
Diskusi by měla předcházet volba viceprezidenta ČLK, jehož post je od loňského volebního sjezdu neobsazený. Loni na podzim delegáti znovu zvolili prezidentem ČLK osmapadesátiletého Milana Kubka, který ji vede od roku 2006. Do loňského roku působil jako viceprezident šestatřicetiletý porodník Jan Přáda, který proti Kubkovi neúspěšně kandidoval na šéfa komory.
Sjezd končí v neděli, kdy jsou v plánu právní aktuality, novely stavovských předpisů a usnesení sjezdu.