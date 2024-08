Bublina splaskla, českým perlivým vínům má pomoct na trhu značka „bublinky“

„Vidíme, že podíl tohoto druhu vín na trhu neustále stoupá a už nyní je spousta našich vinařů vyrábí, takže je dobrá příležitost zastřešit to značkou, která bude mít větší marketingový potenciál,“ oznamuje ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

Šéf Svazu vinařů Martin Chlad pak mluví o logické reakci a podpoře tuzemské produkce. „Abychom trochu přibrzdili invazi dovozu především z Itálie,“ sděluje.

Značku získá perlivé víno, které vznikne buď sekundárním kvašením metodou charmat, kdy bublinky vznikají přirozenou cestou, anebo sycením. Zatím i klasickým CO 2 , což se však nejspíš během pár let změní.

„Nyní chceme, aby značka byla co nejpřístupnější co nejvíce vinařům. Ale výhledově, až se ještě víc rozšíří technologie kvasných plynů, bychom byli rádi, aby se to dělalo jen tímto způsobem,“ přibližuje Vičar. Technologie, kterou má na mysli, je vlastně jímáním plynu při kvašení vína. Tento plyn má skvělé specifické vlastnosti v podobě aromatu dané odrůdy, zároveň jemněji perlí.

Původně měla značka zastřešovat i šumivá vína, k čemuž však nedošlo. Vičar to vysvětluje tím, že by nastal marketingový zmatek a současná varianta je jednodušší a přehlednější.

Fungovat to bude jako u Svatomartinského, jen na rozdíl od něj „bublinky“ nejsou vázané ke konkrétnímu datu. Půjde o vína lehčí, ovocitá, svěží, přístupnější mladší generaci. „Člověk si s nimi může zpříjemnit všední den. Není to šampaňské, které bouchnete, když vyhrajeme v ledním hokeji,“ podotýká Vičar. V produkci má převládat veltlín, kterému se v tuzemsku daří, je charakteristický a je ho na vinicích dostatek.

Čekání na zpětnou vazbu

Nyní mají vznikat základní perlivá vína charakteristická pro Česko, do budoucna pak i pro fajnšmekry. „Chceme to rozvíjet dál ve smyslu spojení s konkrétním místem, s jeho terroir (charakter místa ovlivňující chuť vína a jeho kvalitu – pozn.red.). Tedy míříme k apelačnímu systému, který teď sestavujeme a ve kterém by měly mít místo i vyšší řady bublinek,“ nastiňuje Chlad.

Vičar ve středu logo odprezentuje prvním vinařům ze Slovácka na podoblastním kole národní soutěže vín. Ještě než Vinařský fond do značky investoval, dělal si analýzy k zájmu vinařů i spotřebitelů, i tak je ovšem zvědavý na zpětnou vazbu. „Na základě zájmu vinařů budeme koncipovat propagační kampaň a její velikost,“ dodává Vičar s tím, že první vína této značky by měli konzumenti ochutnat v příštím roce.

Před zhruba rokem Vinařský fond oznámil, že perlivá vína dostanou národní značku Bublina, jenže jej s její registrací předběhl jiný subjekt. Vičar později vydal stanovisko, že šlo jen o jednu z variant názvu a podle právní rešerše by registrace samotného slova neměla velké šance na úspěch kvůli přílišné obecnosti.

Pijete perlivé víno? celkem hlasů: 242 Často, je to můj oblibený nápoj. 35 %(84 hlasů) Jenom občas. 39 %(95 hlasů) Nepiju. 26 %(63 hlasů)

Dnes říká, že proces registrace ochranné známky je mírně komplikovaný a nový název je navíc marketingově hezčí. „Dámy říkají, že jdou na bublinky, a ne na bublinu, znít to příjemněji a jemněji. S Bublinou mohly být spojené i negativní konotace typu: bublina praskla, sociální bublina. Spousta lidí si také vzpomene na jméno psa Rychlých šípů,“ přemítá Vičar.

Mnoho jihomoravských vinařství už perlivá vína vyrábí, jednotnou značku převážně vítají právě kvůli dobrému příkladu Svatomartinského. „Jsem na sto procent přesvědčen, že pokud se do toho pustíme na plné obrátky, můžeme tu za pár let mít stejně významnou značku,“ uvedl již dříve Bronislav Vajbar ze stejnojmenného vinařství ze Zaječí na Břeclavsku.