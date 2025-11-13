Z pěší tepny Brna mizí překážky, na vánoční trhy se lidé dostanou bez omezení

Už nyní je většina míst po výkopech zasypaná a zpevněná, postupně se odváží i oplocení. „Máme od zhotovitele slíbeno, že prostor bude do pátku upraven tak, aby se lidé bez problémů dostali ke stánkům a mohli v poklidu nakoupit třeba vánoční dárky,“ oznamuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Vánoční trhy na Moravském náměstí, části náměstí Svobody a na Zelném trhu začnou už tento pátek, o týden později odstartuje advent také v centrální části náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice.
V „čisté“ podobě zůstane Česká až do konce roku. Komfort se tím zajistí nejen návštěvníkům trhů, ale i místním.
V novém roce však stavaři začnou s výkopem samotného kolektoru, konkrétně je čeká hloubení přístupové šachty v křižovatce České se Středovou. Potom se sice veškeré práce přesunou pod zem, lidé se však musí připravit na hluk a otřesy z podzemí.
Díky kolektoru ubude výkopů
„Kolektor budeme kopat za pomoci nové rakouské tunelovací metody, která se i přes svůj název využívá už 150 let. Nejedná se tedy o inovativní metodu šetrnější na hluk. Navíc budeme asi tři až čtyři metry pod zemí, takže nás lidé určitě uslyší. Nebude to ale intenzivní,“ ubezpečuje David Cyroň, ředitel divize společnosti Subterra, která vede sdružení zhotovitelů.
Dvě stě metrů dlouhý kolektor povede pod Českou od křížení se Solniční ulicí až po náměstí Svobody.
Podle magistrátu se jedná o nezbytnou investici, která se vyplatí do budoucna. Kolektor totiž umožňuje svod důležitých sítí, jako jsou vodovodní potrubí, kanalizace, elektrické kabely nebo teplovody na jedno lehce přístupné místo, což je pro údržbáře ulehčením zejména při závadě.
„Eliminují se tím výkopy na povrchu, které by jinak obyvatelům přinesly další narušení komfortu,“ vysvětluje předseda představenstva Technických sítí Brno Michal Chládek. Zároveň vyzdvihuje vyšší bezpečnost, spolehlivost a plynulost dodávek energií i vody, nižší náklady na údržbu nebo možnost pro doplnění digitálních sítí.
Ačkoliv přesný harmonogram prací není známý, jelikož se odvíjí od aktuální situace na staveništi, počítá se s kompletním dokončením v roce 2028. Do té doby se lidé pravděpodobně setkají s ještě jedním omezením průchodu, závěrečnou fází akce je totiž úprava celého povrchu ulice. „Měla by tu vzniknout krásná pěší zóna vydlážděná kamenem. Budeme také revitalizovat kašnu a přibude mobiliář,“ popisuje Cyroň.
22. července 2025