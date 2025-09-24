Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:12aktualizováno  14:12
V Troskotovicích na Brněnsku se společně se sněmovními volbami příští týden uskuteční referendum, v němž mají obyvatelé vyjádřit svůj názor na stavbu nové železniční tratě mezi Brnem a Znojmem. Městys k jeho vypsání sáhl na základě hlasitých protestů části obyvatel proti trati.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„Část občanů se vyjadřuje hodně negativně, měli jsme tu protesty. Ale neznáme názor většiny. Proto jsme se rozhodli udělat referendum,“ řekla troskotovická starostka Denisa Haluzová (Troskotovice pro nás a naše děti).

Otázka v referendu zní, zda lidé souhlasí s návrhem na stavbu tratě. V úvahu následně přicházejí dvě varianty, jedna městysu bližší, druhá o něco vzdálenější, obě však mají vést mezi obcí a Dolním Troskotovickým rybníkem. Vedení obce chce zjistit, pro kolik lidí je to téma.

Rychlodráha mezi Znojmem a Brnem se vleče. Obce si brání rybníky i les

„Hlasitě proti stavbě protestuje stále stejná část obyvatel,“ doplnila Haluzová.

Vedení obce uskutečnilo v minulých měsících i několik schůzek s projektanty a zástupci Správy železnic, kam mohli přijít i občané, aby měli informace. Obě varianty tratě musejí překonat zelený pás podél potoka Miroslavka.

25 minut

by měla trvat cesta mezi Brnem a Znojmem na trase plánovaného rychlovlaku.

„Projektanti zde plánují přemostění,“ řekla Haluzová. Proti variantě, která by vedla blíže obci, se postavily i sousední Litobratřice. S druhou variantou naopak souhlasí. „Uvidíme, jaký bude o hlasování v referendu zájem. Zdá se nám, že to nehýbe celou obcí,“ řekla Haluzová.

Studie nového spojení Brna a Znojma začala vznikat v roce 2019, díky němu by se jízdní doba zkrátila na 25 minut. Dnes trvá cesta nejrychlejším autobusem téměř hodinu a ani autem to nebývá rychlejší.

Z Brna mají vlaky vyjet po nové plánované vysokorychlostní trati na jih. U Unkovic bude odbočka a trať se stočí na jihozápad kolem Pohořelic a na jih směrem do současné stanice v Hrušovanech nad Jevišovkou. Dále by vlaky jezdily po současné, avšak v budoucnu modernizované trati do Znojma.

Místo západu slunce uvidíme zeď, kritizují lidé vysokorychlostní železnici

„Máme hotovou územně-technickou studii, která řeší zpřesnění trasy nového železničního spojení v území mezi Unkovicemi a Hrušovany nad Jevišovkou,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Studii v květnu zástupci investora představili zástupcům dotčených obcí, poté sbírali jejich stanoviska a v obcích představovali občanům. „Nyní už je studie předložená ministerstvu dopravy, finální rozhodnutí učiní centrální komise ministerstva dopravy,“ popsal aktuální situaci Gavenda. Poté bude nutné zapracovat trasu do zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a také do územních plánů obcí.

Vysokorychlostní trať z Brna na jih by se měla začít stavět ještě do konce této dekády, pokračování tratě z Unkovic nejdříve po roce 2030.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.