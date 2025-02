Zlatník tvořil pro Alžbětu II. a papeže, lidé uvidí i jeho korunovační klenoty

Korunovační klenoty zahrnují gotickou Svatováclavskou korunu z doby Karla IV. , renesanční žezlo a jablko zhotovené pro Ferdinanda I. Habsburského. Návštěvníci se mohou těšit i na repliky korunovačního meče a původních korunovačních insignií Karla IV. , jejichž originály jsou trvale uloženy ve vídeňském Hofburgu. Pro brněnskou zastávku výstavy doplní klenoty i replika císařské koruny Svaté říše římské.

Za jedinečnými replikami stojí přední český zlatník Jiří Urban, který vytvořil i šperky pro britskou královnu Alžbětu II. či papeže Jana Pavla II.

Výstava se zaměřuje nejen na samotné klenoty, ale i na jejich osud během staletí. Speciální sekce je věnována jejich tajným přesunům a ochraně v dramatických obdobích českých dějin. Součástí expozice jsou také informační panely o panovnících korunovaných Svatováclavskou korunou od 14. do 19. století.

Výstava je otevřena od úterý do neděle mezi 10. a 16. hodinou. Vstupné činí 199 korun pro dospělé, 150 pro seniory a studenty, 130 korun pro děti od šesti do osmnácti let, 60 korun pro děti z mateřských škol.