České krimiseriály dávají více prostoru ženským hrdinkám, mizí i stereotypy

České seriály s kriminalistickou tematikou dávají výrazně větší prostor ženským hrdinkám než v minulosti. Některé už se zbavily stereotypů, které jim byly v minulosti přisuzované v pozici policistek či vyšetřovatelek. Tvůrci je oprošťují od role matek, osob ovládaných emocemi či je vymanili z role podřízené mužům, řekla ČTK Iveta Jansová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, která s kolegyní ve studii analyzovala 35 českých krimiseriálů z let 2007 až 2023.
"Vzaly jsme všechny seriály, které v této době vznikly a objevila se v nich herečka v roli vyšetřovatelky či policistky. Pracovaly jsme se 716 epizodami, 43 postavami, z nichž 28 bylo v hlavní roli," přiblížila výzkum Jansová. Uvedla, že v seriálech do roku 1989 ženy v těchto rolích nevystupovaly vůbec a tento stav se změnil výrazně právě až v první dekádě tohoto století. Do té doby se ženské hrdinky objevovaly v krimiseriálech nejvýše jako matky, milenky a podobně.
Z analyzovaného materiálu je ovšem zřejmé, že vývoj není nikterak lineární. Stále se objevují seriály s různou kvalitou zobrazovaných ženských rolí. "Zajímalo nás, jak české kriminálky pracují s ženskými postavami ve chvíli, kdy jim dávají větší prostor. Ukazuje se, že vyšší zastoupení žen ještě automaticky neznamená pestřejší nebo spravedlivější reprezentaci," řekla Jansová.
Za seriál s kvalitně podanou ženskou rolí považuje Jansová například ten s názvem Detektivové od Nejsvětější Trojice, v němž vystupuje komisařka Marie Výrová. "Hlavní hrdinka není poháněná tím, že je matka, není definovaná partnerstvím. Pak zas přišly seriály v tradičnějším duchu, které budují představu, že pokud jsou ženy i matky, měly by si najít bezpečnější zaměstnání, měly by být doma včas a starat se o děti. Často přetrvává zobrazení ženy, která je buď dobrou policistkou a špatnou matkou, nebo opačně. Jako by to nešlo dohromady," poukázala Jansová.
Z novějších seriálů vyzdvihla Odznak Vysočina, kde jsou dvě ženské hrdinky a nemají stereotypní rivalský vztah. "A pak jsou seriály, které se vysílají řadu let a je na nich vidět progres, že už s ženskými hrdinkami nakládají ne tak stereotypně," řekla Jansová.
Zmínila také, že nelze jednoznačně říct, že by se mezi sebou v této problematice nějak výrazně lišily komerční stanice a veřejnoprávní Česká televize. A i když se ve výzkumu nezabývaly vědkyně tím, jaký vliv má na výsledek složení tvůrčího týmu, tak převážně je to tak, že jsou ženy vykresleny nestereotypně, pokud je tým věkově různorodý a jsou v něm muži i ženy. "Ale i takový tým dokáže vyprodukovat blbost," poznamenala Jansová.
Podobné výzkumy se uskutečnily i v zahraničí a podle Jansové se různé stereotypy objevují i v zahraničních produkcích, jen ty české po 40 letech totality doháněly některé trendy ze svobodného světa. "Inspirativní jsou severské seriály. A v zahraničí už taky tolik nefrčí role ženy, která se dostane do nesnází a musí ji zachránit mužský hrdina či celý tým kolegů," řekla Jansová.