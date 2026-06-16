Česko čeká od čtvrtka první letošní horká vlna, je rizikem nejen pro člověka

Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kdy se odpolední teploty pohybují okolo 30 stupňů Celsia a výše několik dnů po sobě. Klimatologové z ústavu výzkumu globální změny upozorňují, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů a s rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot či ryby, uvedli vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe v informačním bulletinu.
Jak dlouho horká vlna potrvá, nelze zatím s jistotou říci. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení v úterý či ve středu, ale předpověď se bude v dalších dnech upřesňovat. Předpověď teplotního indexu na další dny lze sledovat na webu Vlny veder. Teplotní index nebere v potaz pouze teplotu vzduchu, ale jde o zdánlivou pocitovou teplotu. Vzniká kombinací aktuální teploty vzduchu a relativní vlhkosti. Udává, jak tělo skutečně vnímá horko, protože vysoká vlhkost brání odpařování potu, čímž zhoršuje přirozené ochlazování. "Zejména v pondělí a v úterý bude tepelný stres v mnoha oblastech již velmi silný. To se bude týkat hlavně středních Čech a jihu Moravy," uvedli vědci.
Lidé by měli s rostoucím tepelným indexem a stresem méně pobývat na slunci, více pít a odpočívat. Na tepelný stres reagují nepříznivě i zvířata. Pro skot už je diskomfortní hodnota tepelného indexu nad 22 stupňů Celsia. Rychle se bude ohřívat také voda v rybnících. "Optimální hodnoty teploty vody pro růst a vývoj kaprovitých ryb jsou 18 až 28 stupňů, pro lososovité ale jen osm až 18 stupňů. "Dá se tedy očekávat i vysoké riziko stresu ryb z nízkého nasycení vody kyslíkem, a to zejména na jihu Moravy. Postupně se riziko bude rozšiřovat téměř na celé území," uvedli odborníci.
Vedro v kombinaci s bezsrážkovým obdobím bude mít nepříznivý vliv na rychlé rozšiřování půdního sucha, které opět vystaví stresu zemědělské plodiny či lesy. Kvůli dlouhodobému jarnímu suchu jsou už nyní ve špatné kondici. Srážky uplynulých týdnů nebyly dostatečné na to, aby měly dostatek vody delší dobu.