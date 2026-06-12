Česká republika podle předsedy Sněmovny a vládní SPD Tomia Okamury migrační pakt Evropské unie zavádět nebude, podle něj představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků s tím, že sankce jsou možné. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024 začal platit ve všech státech EU dnes. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že ČR dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. Podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo.
Metnar dnes zopakoval, že ČR odmítá princip přerozdělování migrantů, ale podporuje opatření na posílení bezpečnosti. "Za důležitý považuji také rozvoj společných informačních systémů, které umožní rychlejší výměnu informací, efektivnější identifikaci migrantů a rychlejší rozhodování. Naší prioritou je bezpečnost občanů České republiky a důsledný boj proti nelegální migraci," uvedl dnes Metnar na síti X.
"Pan Okamura lže, když tvrdí, že Česko nebude implementovat migrační pakt. Česko už ho totiž implementovalo a Babišova vláda v tom pokračuje, ač se svým voličům snaží namluvit opak," napsal na síti X Rakušan.
Česko se při hlasování o paktu před dvěma lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Vláda ANO, SPD a Motoristů unijní migrační pakt odmítla loni v prosinci. Zástupci opozice krok kabinetu kritizovali.
Podle Evropské komise má pakt přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Součástí migračního a azylového paktu je i takzvaný mechanismus solidarity, který určuje, které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly solidárně pomoci. Země si přitom budou moci vybrat mezi přemístěním žadatelů o azyl na své území, poskytnutím finančních příspěvků nebo zajištěním operativní a technické podpory.
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle EK spolu s Bulharskem, Estonskem, Chorvatskem, Rakouskem a Polskem do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si mohly požádat o odečtení svých příspěvků. Česko si na rok 2026 požádalo o úplné odečtení příspěvků a výjimku dostalo.
Okamura dnes uvedl, že sankce za neimplementování paktu jsou možné. Připomněl situaci z roku 2015, kdy některé státy odmítly povinné migrační kvóty. Podle předsedy Sněmovny tehdy EU nakonec od sankcí ustoupila a kvóty "hodila do koše". Podobný vývoj očekává i nyní.
Okamura také kritizoval princip solidarity, který je součástí migračního paktu. Tvrdí, že západní státy chtějí přesouvat migranty s nelegálním pobytem do střední Evropy. Řešením má být podle něj "nulová tolerance nelegální migrace".