Český film Při zemi získal hlavní cenu na letošním ročníku festivalu Ekofilm

Film s názvem Při zemi režiséra Tomáše Elšíka získal hlavní cenu na letošním 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně. Vypráví příběh z odlesněné krajiny. ČTK to napsala hlavní dramaturgyně Kristýna Genttnerová. Letošním tématem byl "vodoběh".
Vítězný film nabízí příběh zasazený do české krajiny, kterou poškodilo odlesňování. Zatímco mužský hrdina Pavel se snaží obnovovat rašeliniště, dívčí hrdinka Klára pátrá po příčinách úhynu dravců. Nález otráveného orla mořského spustí vyšetřování, které odhaluje přítomnost sériového traviče. Dokument spojuje péči o krajinu s rytmem kriminálního příběhu a ptá se, zda lidé dokážou přírodu vnímat jako propojený celek.
"Jedná se o krásné a citlivě natočené dílo, které nám připomíná, že nejsme od přírody odděleni, ale jsme její součástí. Právě takovou změnu perspektivy a hodnot dnes naléhavě potřebujeme," uvedl člen festivalové poroty a dokumentární režisér Petr Lom.
Cenu za nejlepší film sekce Bod tání získalo zaznamenání dobrodružné výpravy do jižního Atlantiku. Dokument Kočovníci ledových moří režiséra Jérôma Bouviera sleduje posádku patnáctimetrové plachetnice, která vyráží za největším ledovcem na světě. "Z polárních oblastí se stále častěji odlamují ledovce, které potom putují oceánem a ovlivňují i velmi vzdálená místa. Kočovníci ledových moří nás berou přímo k jednomu z nich a z tohoto fenoménu dělají strhující dobrodružství," řekla porotkyně a hydroložka Martina Kimlová.
V kategorii Hydrosféra porotu nejvíce zaujal souboj dvou mužů, kteří kromě jména nesdílejí téměř nic. Britský dokument Derek proti Derekovi režiséra Jamese Damera Dawsona staví proti sobě dva sousedy a dva nesmiřitelné recepty na budoucnost anglického venkova.
"Porota ocenila vtipný a poutavý způsob, jakým film zachycuje dva velmi odlišné farmáře čelící výzvám anglického venkova 21. století. Jednoho pevně zakořeněného v tradici, druhého otevřeného novému přístupu. Střet jejich výrazných osobností vytváří živou a vyváženou debatu o návratu divoké přírody na zemědělskou půdu a zároveň baví diváka až do samotného konce," zhodnotil film porotce a britský producent a režisér Alex Tate.
Diváckou cenu získal dokument Zrcadlo vody režiséra Gustava Very Febrese-Cordera. Ve venezuelské laguně Sinamaica sleduje domorodou komunitu A?ú, kterou změna klimatu postupně vytlačuje z domova. Vůdkyně komunity Laura a místní obyvatelé se přesto nevzdávají naděje, že situaci lze ještě změnit.
"Vítězné filmy spojuje chvíle, kdy dosavadní pravidla přestávají platit. Řeka ztrácí svůj zdroj, krajina potřebuje jinou péči a lidé se musí rozhodnout, zda budou změnám jen přihlížet," uvedla Genttnerová.
Všechny oceněné snímky mohou diváci vidět v neděli od 13:00 do 19:00 v Cinema City Velký Špalíček. Do soutěže se přihlásilo 219 filmů z 53 zemí, z nichž dramaturgové vybrali finální pětadvacítku.