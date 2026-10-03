Český film Při zemi získal hlavní cenu na letošním ročníku festivalu Ekofilm

Autor: ČTK
  19:30aktualizováno  19:30
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Film s názvem Při zemi režiséra Tomáše Elšíka získal hlavní cenu na letošním 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně. Vypráví příběh z odlesněné krajiny. ČTK to napsala hlavní dramaturgyně Kristýna Genttnerová. Letošním tématem byl "vodoběh".

Vítězný film nabízí příběh zasazený do české krajiny, kterou poškodilo odlesňování. Zatímco mužský hrdina Pavel se snaží obnovovat rašeliniště, dívčí hrdinka Klára pátrá po příčinách úhynu dravců. Nález otráveného orla mořského spustí vyšetřování, které odhaluje přítomnost sériového traviče. Dokument spojuje péči o krajinu s rytmem kriminálního příběhu a ptá se, zda lidé dokážou přírodu vnímat jako propojený celek.

"Jedná se o krásné a citlivě natočené dílo, které nám připomíná, že nejsme od přírody odděleni, ale jsme její součástí. Právě takovou změnu perspektivy a hodnot dnes naléhavě potřebujeme," uvedl člen festivalové poroty a dokumentární režisér Petr Lom.

Cenu za nejlepší film sekce Bod tání získalo zaznamenání dobrodružné výpravy do jižního Atlantiku. Dokument Kočovníci ledových moří režiséra Jérôma Bouviera sleduje posádku patnáctimetrové plachetnice, která vyráží za největším ledovcem na světě. "Z polárních oblastí se stále častěji odlamují ledovce, které potom putují oceánem a ovlivňují i velmi vzdálená místa. Kočovníci ledových moří nás berou přímo k jednomu z nich a z tohoto fenoménu dělají strhující dobrodružství," řekla porotkyně a hydroložka Martina Kimlová.

V kategorii Hydrosféra porotu nejvíce zaujal souboj dvou mužů, kteří kromě jména nesdílejí téměř nic. Britský dokument Derek proti Derekovi režiséra Jamese Damera Dawsona staví proti sobě dva sousedy a dva nesmiřitelné recepty na budoucnost anglického venkova.

"Porota ocenila vtipný a poutavý způsob, jakým film zachycuje dva velmi odlišné farmáře čelící výzvám anglického venkova 21. století. Jednoho pevně zakořeněného v tradici, druhého otevřeného novému přístupu. Střet jejich výrazných osobností vytváří živou a vyváženou debatu o návratu divoké přírody na zemědělskou půdu a zároveň baví diváka až do samotného konce," zhodnotil film porotce a britský producent a režisér Alex Tate.

Diváckou cenu získal dokument Zrcadlo vody režiséra Gustava Very Febrese-Cordera. Ve venezuelské laguně Sinamaica sleduje domorodou komunitu A?ú, kterou změna klimatu postupně vytlačuje z domova. Vůdkyně komunity Laura a místní obyvatelé se přesto nevzdávají naděje, že situaci lze ještě změnit.

"Vítězné filmy spojuje chvíle, kdy dosavadní pravidla přestávají platit. Řeka ztrácí svůj zdroj, krajina potřebuje jinou péči a lidé se musí rozhodnout, zda budou změnám jen přihlížet," uvedla Genttnerová.

Všechny oceněné snímky mohou diváci vidět v neděli od 13:00 do 19:00 v Cinema City Velký Špalíček. Do soutěže se přihlásilo 219 filmů z 53 zemí, z nichž dramaturgové vybrali finální pětadvacítku.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce....

Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie se zapnutými...

3. října 2026  22:02

Východočeské divadlo Pardubice uvedlo v české premiéře hru Dorian

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v české premiéře inscenaci Dorian, která je inspirovaná románem Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea. Hru v roce...

3. října 2026  20:16,  aktualizováno  20:16

Východočeské divadlo Pardubice uvedlo v české premiéře hru Dorian

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v české premiéře inscenaci Dorian, která je inspirovaná románem Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea. Hru v roce...

3. října 2026  20:16,  aktualizováno  20:16

Český film Při zemi získal hlavní cenu na letošním ročníku festivalu Ekofilm

ilustrační snímek

Film s názvem Při zemi režiséra Tomáše Elšíka získal hlavní cenu na letošním 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně. Vypráví příběh z...

3. října 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ivančicích se dnes otevřela Knihovna Ivana Klímy, zemřel před rokem

V IvanÄŤicĂ­ch se dnes otevĹ™ela Knihovna Ivana KlĂ­my, zemĹ™el pĹ™ed rokem

V Ivančicích na Brněnsku se dnes ve zrekonstruované Vile Placzek otevřela Knihovna Ivana Klímy. Podílely se na tom spisovatelovy děti Hana a Michal a majitel...

3. října 2026  18:37,  aktualizováno  18:37

150 kilometrů, pět zastávek a žádný itinerář. Kefalonie se nejlépe poznává bez plánu

Přístav Fiskardo

Žádný itinerář. Jen auto, otevřené okno, slaný vzduch a ostrov, který odmítá spěchat. Vyrazili jsme na jednodenní roadtrip po řeckém ostrově Kefalonia. První zastávka na Petani Beach, pak přes...

3. října 2026  19:26

Kvůli srážce vlaku s člověkem na Pardubicku stál přes hodinu koridor na Moravu

ilustrační snímek

Rychlík Metropolitan dnes po 15:00 mezi stanicemi Kostěnice a Moravany na Pardubicku srazil a usmrtil člověka. Nehoda na více než hodinu zastavila dopravu na...

3. října 2026  17:27,  aktualizováno  17:27

Při srážce sanitky s autem v Soběslavi se zranil řidič, pacient a záchranář

ilustrační snímek

V Soběslavi na Táborsku se dnes srazil sanitní vůz jihočeské záchranné služby a osobní automobil. Lehce se zranil řidič, záchranář a převážený pacient,...

3. října 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

V šumperském hotelu Perk se otevřel nový výstavní prostor pro umění a fotografii

ilustrační snímek

Nově zrekonstruovaný šumperský hotel Perk nabízí ve městě nový výstavní prostor pro umění a fotografii. Otevřela jej dnešní výstava s názvem Spirit of the...

3. října 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Archeologové a strojaři ZČU tvoří virtuální podobu krušnohorského dolu Sauersack

ilustrační snímek

Tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumá pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravnického areálu Sauersack v Krušných horách u...

3. října 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Bára Basiková a Bára Brodníčková zazpívají pro StropOFFku

3. října 2026  18:23

Třetí stupeň poplachu na Tachovsku. Hasiči zasahují v nedostupném terénu

ilustrační snímek

Na Tachovsku u Lhoty u Stříbra hoří les ve špatně přístupném terénu. Hasiči požár o rozloze zhruba 300 krát 300 metrů dostávají pod kontrolu ve třetím stupni požárního poplachu, řekl velící důstojník...

3. října 2026  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.