Čeští hasiči si vyslechli přímé zkušenosti s hašením přírodních požárů v USA

Jak se hasí obří požáry ve volné přírodě a jaké poznatky se mohou hodit, si dnes vyslechli účastníci brněnské konference, na níž přednášeli Američané, kteří se dlouhou profesní kariéru věnují právě požárnímu managementu v národních parcích USA. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe nejsou všechny zkušenosti zcela přenositelné, ale pomáhají například českým hasičům při zahraničních misích v jižní Evropě a také ukazují, jak se mění požáry v souvislosti s klimatickou změnou, která je může činit méně předvídatelnými a intenzivnějšími, řekl Trnka ČTK.
Spolupráce českých vědců s americkými požárními odborníky začala setkáním před dvěma lety. "Inspirovalo nás k tomu, abychom převzali index hasitelnosti, který byl do té doby jen teoretickým článkem. Kolegové z USA začali testovat produkt, který stanovil index pro celé území USA. A my jsme zjistili, že s použitím národních dat můžeme udělat u nás kvalitní produkt pro hasiče a ty, kteří se zabývají prevencí přírodních požárů," řekl Trnka. Zájem o prevenci a možnosti hašení přírodních požárů v Česku akceleroval po požáru v národním parku České Švýcarsko před čtyřmi lety.
Americké národní parky mají rozlohu několik set tisíc kilometrů čtverečních. Pokud v nich hoří, často se jedná o rozsáhlé požáry. "O takových se nám naštěstí ani nezdá. Tamní specialisté se věnují pouze požárům ve volné krajině. U nás nic takového nemáme a přírodní požáry nejsou dominantní, ale také ne zanedbatelné. Proto nejsou jejich zkušenosti zcela přenositelné, ale jsou inspirující a české hasiče při tomto setkání školí Američané v terénu jak teoreticky, tak i prakticky," řekl Trnka. Může se jim to hodit teoreticky i v Česku, ale zejména při misích v Řecku či Španělsku. "Domluva je tam někdy složitá a takhle ví, co dělá jejich řecký kolega," řekl Trnka.
Sdílení zkušeností a poznatků pomáhá také velitelům lépe se rozhodovat v nebezpečných situacích tak, aby byl zásah co nejméně rizikový. "Zatím máme štěstí, že neznáme požáry, jako jsou běžné v jižní Evropě. Ale klimatická změna může tuto situaci změnit. Paradoxně zatím ve vyspělém světě klesá plocha zasažená požáry, ale naše předpovědi ukazují, že se to v dalších dvou dekádách může kvůli dopadům klimatické změny zlomit," naznačil Trnka, že zkušenosti a technologické možnosti narazí na limit.
Američané totiž zmínili, že extrémní meteorologické podmínky, které jsou s postupující klimatickou změnou častější, činí některé požáry méně předvídatelnými a požáry tak nemusejí být pod kontrolou. "Chování některých požárů v USA z poslední doby překvapilo i ty, kteří mají třicetiletou praxi," řekl Trnka. "Dostáváme se tak do situací, které nikdo z nás nezažil. Podmínky pro požáry budou bohužel velmi příznivé," doplnil.