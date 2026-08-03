Čeština zní nejdál ve vesmíru díky hlasu fyzika Kostrouna

Musí to být krátké a musí to být hned, zněly požadavky kolegyně jaderného fyzika Václava Otakara Kostrouna, když jej v červnu 1977 požádala o nahrání vzkazu pro vesmírnou sondu Voyager. Vědec žijící v USA měl na rozmyšlenou jen pět minut. Nakonec zvolil pozdrav "Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší!" Brněnští hvězdáři letos v červenci 87letého Kostrouna po 50 letech od nahrání vzkazu navštívili v Americe a příběh, který za mimozemským vzkazem stojí, dnes představili novinářům.
Sonda Voyager 1 je nejvzdálenější objekt ve vesmíru vytvořený lidmi. Spolu se sondou Voyager 2 se vydala v roce 1977 na průzkum Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Oba Voyagery vysílají dodnes. Ve středu 18. listopadu dosáhne sonda Voyager 1 vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. Bude to poprvé, co se lidmi vyrobené těleso dostane tak daleko od naší planety.
Sondy nesou pozlacenou měděnou gramofonovou desku vytvořenou pod vedením astronoma Carla Sagana jako vzkaz pro možné mimozemské nálezce. Obsahuje 115 obrazů zachycujících Zemi, krajinu, rostliny, živočichy, záznam tlukotu srdce nebo hudbu od barokního skladatele Johanna Sebastiana Bacha až po tradiční hudbu z Afriky či Asie. Nese také krátké pozdravy v 55 jazycích. Mezi nimi je i český vzkaz od Kostrouna, díky němu zní čeština i daleko ve vesmíru.
Kostroun do Ameriky emigroval v roce 1949. Požadavek nahrát vzkaz ho zastihl v jeho laboratoři na Cornellově univerzitě. "Já jsem se pak po nahrání ptal, proč nešli do Organizace spojených národů (OSN). Oni tam šli, ale každý chtěl mluvit 20 minut a ta malá zlatá deska neměla tu kapacitu to všechno zaregistrovat," řekl hvězdářům plynnou češtinou Kostroun. Kromě češtiny je na desce třeba i stará akkadština, čínský dialekt wu nebo vzkazy od tehdejšího generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima nebo prezidenta USA Jamese Cartera.
Nahrání vzkazu nepovažuje Kostroun za nic zvláštního. "Někteří lidé věděli, že jsem to udělal. Říkali, že je to zajímavé," řekl fyzik. Pokud by dostal znovu příležitost vzkaz nahrát, zřejmě by zvolil stejný pozdrav. "Můj hlas bude na milénia zaregistrovaný na této sondě někde ve vesmíru, to mi připomnělo, že je to něco, co po mně zůstane," podotknul.
Na desce je analogový záznam. Součástí je proto i návod k přehrání. Kostroun doufá, že si vzkazy někdy nálezci přehrají. "I když někteří tvrdili, že to může být nebezpečné, že mimozemšťani nejsou přátelští," poznamenal.
"Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali. Ale ještě radši jsem, že můžu mluvit česky k vám v České republice. Věnujte se přírodním vědám, poznávejte svět kolem sebe. Nikdy nevíte, kam vás touha za poznáním zanese. Třeba až do vesmíru," vzkázal Kostroun.
S fyzikem strávili pracovníci brněnské hvězdárny několik hodin. Dnes promítli pouze část natočeného materiálu, postupně jej budou zveřejňovat na sociálních sítích hvězdárny nebo youtubovém kanále.