Zatímco jeden dospělí zaplatí za cestu rychlíkem z Brna do Žďáru nad Sázavou 197 korun, druhý jen 179 a třetí dokonce pouze 106. To není začátek matematické úlohy, ale realita na železnici, kde se dají při správném postupu ušetřit nejen desetikoruny. U čtyřčlenné rodiny nebo větší skupiny už je úspora značná.
Důvodem jsou různé varianty jízdenek, které lze pořídit. Tou první je státní lístek OneTicket, kterým lze bez problémů cestovat kamkoliv bez ohledu na dopravce, ale zase je nejdražší. Další možností jsou jízdenky jednotlivých dopravců jako třeba České dráhy (ČD) nebo RegioJet.
|
Stokorunová přirážka za nákup jízdenky v hotovosti? Kraj kvůli kritice couvá
Cenově zpravidla nejvýhodnější jsou pak jízdenky jednotlivých krajských koordinátorů veřejné dopravy, tedy v případě Jihomoravského kraje známé lístky IDS JMK, jejichž papírovou podobu je třeba „orazit“ v označovači.
Právě ze zmíněného Žďáru nad Sázavou na Vysočině mají cestující do Brna nově jednodušší volbu. Ve Žďáru i nedalekém Novém Městě na Moravě se objevily žluté jízdenkové automaty známé z jižní Moravy, jež umožňují koupit elektronické jízdenky společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v Jihomoravském kraji. Jedním nákupem si tak lidé pořídí jak jízdenku pro něj, tak pro Vysočinu.
V opačném směru, tedy z jižní Moravy na Vysočinu, si mohou lidé už delší dobu pořídit tuto kombinaci lístků buď v automatu ve vlaku, nebo v pokladně na nádraží. „Další validátory budou instalovány v Třebíči, Vladislavi a Studenci,“ zmiňuje ředitel Kordisu Jiří Horský zastávky na trati, kterou jezdí vlaky z Brna do Jihlavy.
Stále však chybí plné zahrnutí stanice v Křižanově rovněž na Vysočině. Tam je možné na jihomoravský lístek dojet osobním vlakem, ale už ne rychlíkem, což může být pro některé cestující matoucí. V případě rychlíkových linek jde o jedinou takovou výjimku. „Toto téma jsme ani neotevírali, protože by šlo o dočasnou záležitost,“ podotýká Horský.
|
Hlavní tratě jihu Moravy už brázdí nové soupravy, moderní plánují i jinde
V polovině letošního prosince totiž na rychlíky z Brna do Prahy přes Vysočinu nastoupí místo Českých drah RegioJet, který už podle Horského na pokyn ministerstva dopravy v Křižanově zastavovat nebude.
Zatímco v případě Vysočiny mají Jihomoravané možnost jedním nákupem výhodně cestovat napříč oběma regiony, u ostatních okolních krajů to tak nefunguje. Do okresních měst jako Prostějov nebo Svitavy takto výhodná jednoduchá koupě neexistuje.
„Propojení krajů bylo v minulosti dosaženo též rozšířením uznávání jízdních dokladů do logických přestupních bodů či uzlů, například do Březové nad Svitavou či Nezamyslic. V nich už jsou validátory instalovány od roku 2024,“ upřesňuje mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Z okresních měst je nicméně takto s jižní Moravou „provázáno“ jen Uherské Hradiště.
|
Další rána pro České dráhy. Linku do Brna přes Vysočinu jim vyfoukl RegioJet
V případě Vysočiny je aktuální příznivý stav podle Horského výsledkem debaty mezi hejtmanstvími. U těchto kombinovaných jízdenek přitom nejde jen o jednoduchost jejich pořízení, ale především o úsporu.
ČD upozorňují u alternativ na jiné podmínky
Ušetřit oproti jízdnému Českých drah lze nicméně i u dalších regionů, zejména zakoupením dvou jízdenek pro jednotlivé kraje. V případě zmíněného Uherského Hradiště stojí lístky ČD z Brna 135 až 175 korun, zatímco krajské vyjdou na 113 korun. V případě nákupu přes mobilní aplikaci Poseidon a při kombinaci s brněnskou šalinkartou zaplatí cestující dokonce jen 87 korun. „Je tam docela výrazný rozdíl,“ potvrzuje Horský. Otázku, jak se k cenové politice Kordisu staví České dráhy, však rozebírat nechtěl.
„Kombinace jednotlivých tarifů IDS je zcela volbou cestujícího. Je třeba upozornit na skutečnost, že cestující si v takovém případě může zvolit výhodnější tarif, avšak za cenu úpravy podmínek plynoucí z přepravní smlouvy. Mohou tam být například různé podmínky pro návratky, odškodnění či poskytnutí náhradní dopravy,“ komentuje levnější krajské lístky mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Ceny jízdného do Šumperku z jižní Moravy
Z Brna:
Z Vyškova:
Národní dopravce zároveň ceny dynamicky mění, takže je třeba situaci před jízdou zkontrolovat. Obecně platí, že cesta z Brna do jiných větších měst či oblíbených destinací jsou výhodnější s lístkem ČD, což je případ třeba trasy Brno–Šumperk. Ostatně je to vidět i na tom, že z Vyškova stojí cesta u ČD víc než z Brna. Z Vyškova se tak vyplatí lidem pořídit jihomoravskou jízdenku do Nezamyslic a následně „olomouckou“ do finální destinace.
Zároveň je třeba dát pozor na to, jestli krajské lístky platí ve všech vlacích, nebo existují nějaké dodatečné podmínky. V případě jižní Moravy nejde jen o zmíněný rychlík do Křižanova, lidé se na jízdenku IDS nemohou svézt ani expresem mezi Brnem a Břeclaví. U rychlíků R50 soukromého dopravce RegioJet jezdících mezi těmito městy je pak nutné koupit si lístek přes aplikaci Poseidon, která cestujícímu přiřadí i konkrétní sedadlo. Bez místenky do tohoto vlaku nesmí.