Obvodní soud pro Prahu 8 se musí znovu zabývat sporem o téměř 5,8 miliardy korun mezi společností ČEZ Distribuce a operátorem trhu s elektřinou OTE. Ústavní soud (ÚS) částečně vyhověl stížnosti společnosti ČEZ Distribuce, která se domáhala vydání bezdůvodného obohacení. Jde o příspěvky na podporu obnovitelných zdrojů energie vybrané od zákazníků a odvedené OTE za období od října do prosince 2013. Nález je dostupný na webu soudu.
"Úkolem civilních soudů nyní bude znovu posoudit, zda a případně v jakém rozsahu stěžovatelce nárok na vydání bezdůvodného obohacení vznikl," stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy. Jako stěžovatelka v řízení figuruje ČEZ Distribuce. OTE je akciová společnost ve vlastnictví státu.
Novela účinná od 2. října 2013 zastropovala příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie na částce 495 korun za megawatthodinu. Energetický regulační úřad (ERÚ) však své cenové rozhodnutí, které stanovovalo částku 583 korun, změnil až od 1. ledna 2014. Společnost ČEZ Distribuce zažalovala OTE z procesní opatrnosti poté, co velcí odběratelé, například Liberty Ostrava, začali po distributorovi žádat vrácení zaplacených příspěvků.
Civilní soudy žalobu zamítly s argumentem, že cenové rozhodnutí ERÚ platilo pro celý rok 2013 a zákonný strop se měl podle důvodové zprávy uplatnit až pro rok 2014. ÚS však v aktuálním verdiktu vyšel z dubnového nálezu v související kauze, podle kterého ERÚ překročil zákonné zmocnění, když po 2. říjnu 2013 nadále trval na výběru 583 korun místo 495 korun.
Justice podle ÚS chybovala, když aplikovala cenové rozhodnutí ERÚ v rozsahu, v jakém bylo v rozporu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. Ponechání napadených rozsudků v platnosti by narušilo zákonem předpokládanou finanční neutralitu distributora a zasáhlo do jeho práva na ochranu vlastnictví, plyne z nálezu.
Dnešní rozhodnutí neznamená automatické přiznání nároku na vrácení 5,8 miliardy korun. Civilní soudy se nyní musí věcí znovu zabývat a podrobně posoudit, zda a v jakém rozsahu byly mezi ČEZ Distribuce a OTE naplněny zákonné předpoklady pro vydání bezdůvodného obohacení.