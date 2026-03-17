CHKO Pálava čelí rostoucímu počtu turistů, místy způsobují škody

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Pálava v posledních letech čelí rostoucímu počtu turistů, což místy způsobuje škody. Jen přírodní rezervaci Svatý kopeček navštíví kolem 200.000 lidí ročně. Nevyhnuly se jí také trendy posledních desetiletí, kdy vymizely některé rostlinné a živočišné druhy, jiné naopak přibyly, řekl ČTK vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet. CHKO, která se rozkládá na 85 čtverečních kilometrech, byla vyhlášena před půl stoletím, 19. března 1976, a to s platností od 3. května 1976.
Pálava je podle Kmeta jedním z druhově nejbohatších území v Česku. Přesto z ní v posledních desetiletích zmizely některé druhy ptáků a motýlů, například skalník zpěvný či žluťásek úzkolemý. Naopak přibyly druhy spojené s oteplováním nebo zavlečené člověkem, od křižáka pruhovaného po norka amerického či nutrii říční. Z botanického hlediska počet druhů podle Kmeta spíše roste, avšak vegetace je méně pestrá.
"Pálavské stepi či lesy jsou dnes co do prostého součtu druhů stále stejně bohaté, avšak už od pohledu oproti minulosti víc fádní, méně květnaté. Zjednodušeně řečeno: méně konikleců či kosatců, víc trav a keřů," uvedl Kmet. Citlivé druhy tak podle něj ustupují běžným a konkurenčně silným rostlinám.
Pálava je velmi oblíbená u turistů. Celkový roční počet návštěvníků CHKO správa podle Kmeta nezná, ale pokud by zahrnoval i návštěvníky Mikulova či další obcí na Pálavě, pak to bude přes milion lidí. "Přesněji se dokážeme vyjádřit k návštěvnosti rezervací, ve kterých dlouhodobě provozujeme sčítací zařízení. Například přírodní rezervaci Svatý kopeček ročně navštíví zhruba 200.000 osob, přičemž trend je trvale vzestupný a v loňském roce byla návštěvnost této rezervace zcela nevyšší v historii," uvedl Kmet.
V této souvislosti upozorňuje, že vysoká návštěvnost způsobuje škody. Například na prostranství kolem kaple svatého Šebestiána na vrcholu Svatého kopečku za posledních 20 let podle Kmeta zmizela naprostá většina vegetace a turisté se tam nyní již na mnoha místech pohybují po holé skále. Větrná a vodní eroze, kterou podle Kmeta často nastartují nezodpovědní pěší návštěvníci nebo cyklisté vjíždějící do rezervací nelegálně, pak podle Kmeta poškozuje cenné přírodní lokality, mnohdy nevratně.
"Naším úkolem je tedy poškozená místa technicky zabezpečit a nabídnout turistům bezpečný a zároveň nekonfliktní přístup do rezervací. Proto například opravujeme a rozšiřujeme hlavní přístupovou stezku na Svatý kopeček - křížovou cestu," uvedl Kmet.
Do budoucna správa plánuje rozvoj návštěvnické infrastruktury. Přibýt by mohla například nová naučná stezka v národní přírodní rezervaci Tabulová. Správa chce také rozšířit vzdělávací aktivity v nedávno otevřeném Domě přírody Pálavy v Dolních Věstonicích.