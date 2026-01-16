Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:32aktualizováno  13:49
Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v pátek řekl úřadující ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Petr Macinka podle svých slov nezpochybňuje nutnost chránit unikátní přírodu v lokalitě takzvané Moravské Amazonie, nicméně považuje za nutné napravit situaci, kdy majitelé tamních pozemků přišli po loňském vyhlášení CHKO o možnost s nimi nakládat.

„To je úžasný kout ... moravské přírody, takže mě nepřekvapuje, že se tam vyskytují unikátní živočichové,“ řekl stávající ministr.

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. (25. února 2025)
„Tam je problém akorát s tím, že je tam asi šest tisíc majitelů pozemků, kteří zničehonic přišli o možnost nakládat s nimi, a to ne v místech, kde je unikátní příroda. To je nespravedlnost,“ doplnil Macinka.

Mezi vlastníky tamních pozemků je například podnikatel František Fabičovic, jehož právní zástupce v minulosti podával námitky proti vzniku CHKO. Fabičovic vlastní i Oboru Obelisk, která například namítala, že vyhlášení CHKO ztíží nakládání s jejich pozemkem a také neúspěšně podávala žalobu kvůli jejímu zřízení. Podnikatel před loňskými volbami poslal Motoristům sobě sponzorský dar milion korun.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Ministerstvo podle něj chystá nápravu. „Abychom se nedotkli ochrany přírody, ale tak, abychom přestali šikanovat tisíce majitelů, kteří tam třeba mnohdy investovali svoje peníze, vzali si úvěry ... a je to jejich jediné živobytí a pak přišel vrchnostenský stát a v podstatě jim zakázal s majetkem nakládat,“ doplnil a kritizoval „zelené znárodňování“.

„Bude to muset být trošku nějaká legislativní změna,“ uzavřel Macinka.

Původně chtěl CHKO Soutok zrušit. Podobně jako hnutí ANO, jehož poslanci loni v dubnu ještě z opozičních lavic podali k Ústavnímu soudu návrh na její zrušení, což ústavní soudci v listopadu zamítli.

Vyhlášení CHKO neznamená zákaz hospodaření, zdůrazňují ekologové

„Tvrzení ministra Macinky o ‚šikaně tisíců majitelů‘ a ‚zeleném znárodňování‘ je zavádějící a zbytečně vyhrocuje debatu o ochraně jedné z nejcennějších přírodních lokalit v České republice. Vyhlášení CHKO neznamená zákaz hospodaření – znamená pouze to, že hospodaření musí respektovat přírodní hodnoty území. O zásah do práva vlastníka jde, ale například ve formě zákazu intenzivních technologií, zásahů do vodního režimu či terénních úprav ve vybraných zónách,“ řekl mluvčí ekologického spolku Arnika Luboš Pavlovič.

V lokalitě má pozemky například Zemědělské družstvo Bulhary, které patřilo k odpůrcům zřízení CHKO. „Máme tam pozemky, na kterých normálně hospodaříme. Po zřízení CHKO nás zatím nikdo neinformoval o tom, že by se v tom mělo něco změnit, hospodaříme tedy na pozemcích i nadále stejně, oséváme je pro rostlinnou výrobu,“ řekl předseda družstva Antonín Osička.

Vedoucí programu Krajina z Hnutí Duha Eliška Vozníková řekla, že když se ukázalo, že pověřený ministr životního prostředí nemůže zrušit CHKO Soutok a vyjít tak vstříc sponzorům strany Motoristé sobě, přichází s rozvolňováním pravidel.

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

„Ale jen v místech, která podle něj nejsou unikátní přírodou. Majitelé pozemků jsou nadále majitelé pozemků a mohou se svým majetkem nakládat podle pravidel, která jsou v daném území. Pokud je nějaký pozemek součástí CHKO Soutok, tak je tam pravděpodobně z nějakého důvodu a hospodaření, které na něm Správa CHKO navrhuje, povede například k obnovení prostředí pro růst cenných mokřadních luk namísto developerského projektu,“ uvedla Vozníková.

Soutok je nejnovější CHKO, vyhlášena byla loni v létě. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. Rozlohu má 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.

















