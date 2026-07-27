Chovatelům v brněnské zoo se podařilo poprvé odchovat užovku sanmartinskou

Chovatelům v brněnské zoologické zahradě se poprvé podařilo odchovat užovku sanmartinskou. Devět mláďat nyní vyrůstá v teráriích v chovatelském zázemí. Až zesílí, zoo je nabídne darem nebo vymění s dalšími zoologickými zahradami v republice i v Evropě. Podle zařízení jde o vůbec první úspěšný odchov tohoto druhu v Unii českých a slovenských zoologických zahrad, uvedla dnes zoologická zahrada na webu.
Pár dospělých užovek sanmartinských pochází ze soukromého chovu v Německu. Odchov severoamerického druhu je dle zoologické zahrady v Evropě raritou, neboť užovky sanmartinské chová méně než deset zoologických zahrad. V brněnské zoo mají tito plazi zázemí v jedné z expozic Tropického království.
Samice snesla 22. května v noci 11 vajec. Chovatelé je přemístili do inkubátoru. Mláďata se při teplotě 28 stupňů Celsia začala líhnout po asi dvou měsících, narodilo se jich devět. Jedno vejce zůstalo totiž neoplozené, jedno mládě uhynulo ve vejci těsně před vylíhnutím, uvedla zoo.
Užovka sanmartinská je atraktivně zbarvený mohutný had žijící na americkém kontinentě. Není jedovatá. Tyto užovky jsou rozšířené od Kanady po Mexiko. Kromě klasického hadího syčení dokáže užovka sanmartinská vydávat i mnohem hlasitější zvuky připomínající vrčení nebo dokonce výkřik. Umožňuje jí to speciální přepážka v hrtanu, kterou využívá při obraně. V případě ohrožení se esovitě stáčejí, zvedají přední část těla a výrazně se zplošťují, také chrastí koncem ocasu. Dokonale tak napodobují obrannou pozici jedovatých chřestýšů, proto je lidé občas zabíjejí v domnění, že jde právě o nebezpečného chřestýše.