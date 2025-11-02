Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Jan Pešek
  12:52
Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského seriálu Hvězdná brána poprosila, aby odhalil, zda se jí narodí chlapeček, nebo holčička. S sebou měla obálku, kterou rodák z Los Angeles před zaplněným sálem rozbalil.

Žena využila momentu, kdy lze umělcům pokládat otázky během besed. „Dítě by se mělo narodit v čínském znamená hada. A jelikož jste v sobě měl taky hada, tak bychom byli poctěni, kdybyste nám prozradil, co to bude,“ narážela žena na symbionta, kterého měl seriálový Teal’c v břišní dutině.

Hvězdný host se nejdřív domníval, že jde o žert, ale když mu nastávající maminka podala zalepenou obálku od doktora, zhostil se úkolu. Napřed diváky a budoucí rodiče napínal, pak svým typickým hlubokým hlasem pronesl: „It’s a boy!“, tedy „Je to chlapec!“.

Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)
Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)
Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)
Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)
Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)
28 fotografií

Následně odvážnou fanynku za bouřlivého potlesku objal. Po chvíli si nechal zavolat i jejího partnera a oběma poblahopřál.

„To je nejvíc cool věc, co se mi kdy na pódiu stala!“ neskrýval dojetí jednašedesátiletý herec, který navštívil Českou republiku už podruhé. Prvně tu byl v roce 2016 na Festivalu Fantazie v Chotěboři, nyní zamířil na Comic-Con Brno & Junior, který se koná na brněnském výstavišti v sobotu a neděli.

Kromě odhalování pohlaví se Judge věnoval především vzpomínání. Divákům vysvětlil, proč byl v seriálu několik řad holohlavý, zatímco v reálném životě rád střídá účesy. Ostatně v Brně se představil s dredy.

Dlouhé roky bez vlasů

„Když jsem přišel na casting Hvězdné brány, měl jsem delší vlasy. Myslel jsem si, že budu hrát nějakou vážnější roli, tak jsem si je hned potom zkrátil. Následně mi zavolali, že jsem roli získal. Byl jsem překvapený, tak jsem jim řekl, že mám teď kratší vlasy. Odpověděli, že to prý nevadí. Tak jsem tam přišel a všichni měli dlouhé vlasy. A v tu chvíli mi řekli, jestli bych si je neoholil úplně. Souhlasil jsem, když mi za to dobře zaplatí, a zeptal jsem se, jak dlouho je budu mít oholené. Řekli, že tři epizody. O sedm let později jsem si je zase mohl nechat narůstat,“ bavil přítomné Judge.

Uznání od Kurta Russella i krádež telefonu. Daniel z Hvězdné brány bavil Brno

V pokračování Hvězdné brány s podtitulem Atlantida si dokonce chtěl nechat narůst dlouhé vlasy. „Chodil jsem za tvůrci Atlantidy a zkoušel různé účesy. Například jsem měl dlouhé kudrliny. Tvůrci jednoho dne bouchli do stolu a řekli: Ne, už jsme najali někoho jiného! A představili mi Jasona Momou. Takže jsem se zase musel nechat ostříhat. Ale s Jasonem jsme dodnes kamarádi.“

Seriálový Teal’c se od Judge liší nejen vzhledem, ale i povahou. Zatímco bývalý Apophisův první muž je mlčenlivý, jeho představitel v běžném životě nešetří humorem.

Explozivní soutěž s MacGyverem

„Při natáčení SG-1 byla sranda, prdělo se na place a dělali jsme si různé naschvály. Naopak při natáčení Atlantidy bylo všechno vážné. Zakřičel jsem proto: Kdo tady umřel? A všichni mi říkali: Tady nemůžeš takhle blbnout. První, koho jsem svedl na svoji stranu, byl právě Jason Momoa. Například jsme na všechno sprejovali šlehačku. Škoda, že mu ta kariéra moc nevyšla,“ utahoval si Judge z výrazně slavnějšího kolegy, který ztvárnil například Aquamana. A vzpomněl i Richarda Deana Andersona, představitele Jacka O’Neilla.

Sci-fi seriál Hvězdná brána (1997) zabodoval po celém světě. Zleva Christopher Judge, Richard Dean Anderson, Amanda Tappingová a Michael Shanks.

„Potkal jsem ho poprvé na natáčení MacGyvera, kde hrál hlavní roli. Šli jsme rovnou natáčet. Jakmile zaznělo akce, strašně nahlas si prdnul, zasmál se a řekl: Jsem Rick. A tak jsme se seznámili. A začali v tom soutěžit. Pokračovali jsme v tom i při natáčení Hvězdné brány. Před spaním jsem si schválně dával vlákninu. Výsledky pak byly explozivní!“

Jeho vztah s Richardem Deanem Andersonem se ale po několika letech proměnil. „Všechno se změnilo, když jsem měl dítě a on ho teprve čekal. Přišel za mnou a s vážnou tváří se mě zeptal, jaké to teď bude a co ho čeká. Od té chvíle se náš vztah proměnil a byli jsme si ohromně blízcí.“

Bezpečná cesta pro žáky. V Praze je 13 školních ulic, v centru o ně není zájem

Od půl osmé do devíti hodin se v metropoli každý všední den uzavírá 13 školních ulic. Rodiče sice své děti nedovezou přímo před dveře školy, nicméně auta se nezasekávají v zácpách a žáci jsou cestou...

2. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

