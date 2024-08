Svatojánské ořechy, slaninová marmeláda. Ajťáci bodují s originálními dobrotami

Je to víc než dekádu zpátky, co se Vlastimil Sapák a Martin Jokver, kamarádi a nadšenci moravské gastronomie, rozhodli opustit své dosavadní kariéry v IT a ponořit se do světa vín.

Jokver pracoval jako počítačový grafik a navrhoval také etikety na vína. Rodilý Brňan měl k vínu vždy hluboký vztah. „Děda byl vinař, otec je jím pořád. Když jsem byl malý, často jsem sbíral hrozny a viděl celý proces. Ve starším věku jsem si k němu znovu cestu našel a po celý život mne ta vášeň neopustila,“ vypráví Jokver. Rozhodl se tak, že začne prodávat vína z Moravy.

V roce 2012 přemluvil svého dlouholetého kamaráda, aby se k němu přidal. Ten byl nápadem tolik nadšený, že zanedlouho skončil s programováním a založili firmu Chuť Moravy. „Společně jsme navštěvovali moravské vinaře a ochutnávali jejich vína. O víně jsem něco málo věděl, ale nejvíc jsem se toho dozvěděl až při spolupráci s Martinem. Víno se tak stalo i mou srdcovkou,“ vzpomíná Sapák.

Na počátku spolupracovali s vinaři a dostávali je i sebe do povědomí nejen moravské gastronomie. O pár měsíců později se k nim přidala kamarádka Eva, která pomáhala s administrativou. Příběh Chutí Moravy s ní tak mohl skutečně začít.

Časem jim k vínu chybělo něco na zub. Něco z Moravy, na čem by si lidé mohli pochutnat a co by se hodilo i pro kuchaře nebo třeba do dárkových balíčků. V roce 2017 se firma přesunula do Modřic, kde změnila i své fungování. „Víno bylo fajn, ale potřebovali jsme něco, čím bychom byli unikátní a co bychom mohli k vínům nabídnout jako doplněk. Začali jsme hledat ve starých kuchařkách a receptech našich babiček,“ popisuje Sapák první zlomový bod, kdy firma začala rozšiřovat svůj sortiment.

Nezralé ořechy naložené v sirupu

K vínu přidali moravské delikatesy, na které trojice ve svém okolí narazila. „Prvně jsme si nechali výrobky plnit do našich obalů od menších místních producentů a později si je začali vyrábět sami. Přemýšleli jsme nad recepty, surovinami a zkoušeli, jaká dobrota z nich může vzniknout. Někdy je potřeba to jen dochutit, jindy tomu dát hlavu i patu,“ líčí Jokver. Podle Sapáka je to přesně to, co dělá jejich značku výjimečnou – hledat něco nového nebo upravovat a měnit to, co už známé bylo.

Co začalo jako setkání s nejlepšími moravskými víny, se tak vyvinulo v kulinářskou odyseu, představující jedinečné lahůdky. Prvním úspěchem byly svatojánské ořechy. „Přivedl nás na ně jeden výrobce, se kterým jsme z kraje spolupracovali,“ vyprávějí podnikatelé.

Svatojánské ořechy se vyrábějí z vlašských ořechů podle sto let staré receptury. Sklízí se kolem svatého Jana, kdy jsou ještě nezralé. Pak se naloží do kořeněného sirupu z cukru, a to včetně skořápky. Kromě příchutě jsou ořechy známy pro své účinky na lidský organismus. Před pěti lety jejich unikátní chuť uznali také v Londýně na světové soutěži The Great Taste Awards, též známé jako gastronomické Oscary. Světoví kuchaři je ohodnotili dvěma ze tří možných hvězd.

Loni v červnu přátelé organizovali také svatojánský festival na Kraví hoře, kde podniky z Brna měly stánky a připravovaly jídla právě ze svatojánských ořechů. „Akce nás stála spoustu energie, ale na to, že jsme to dělali poprvé, jsme měli skvělé ohlasy. Určitě zvažujeme, že budeme pořádat něco podobného i v dalších letech,“ hlásí Jokver.

Každý rok nové produkty

Covidová léta Chuť Moravy ještě posílila, projevila se totiž sílu e-shopu. Produktů bylo stále víc a inspirací také. Mezi další oblíbené delikatesy patří například grilovací omáčka Mišmáčka z mišpulí, kdoulový sirup nebo kdoulová vejmrda, regionální potravina Jižní Moravy roku 2021, či další z hitů Slanináda

„Inspirací byl bacon jam. Přišlo nám jako super nápad udělat marmeládu ze slaniny. Nějakou představu jsme měli a přidali ingredience, které nám chuť ozvláštnily. Vždy je to o výběru základní suroviny, jež musí vždy pocházet z Moravy, a o tom, aby se ty doplňkové správně poskládaly,“ odhaluje Jokver. Slaninu si nechávají speciálně udit u moravského řezníka, pana Jůzy.

Každým rokem svou nabídku doplňují o nové produkty. „Minulý rok jsme představili česnekové štangle, což jsou výhonky česneku, které se normálně vyhazují do kompostu. My tyhle výhonky zpracujeme a na kousky nakrájené je naložíme do jemného sladko-kyselého nálevu s pikantní dochutí,“ povídá Sapák o své momentální srdcovce. Často k nim nápady přijdou zcela náhodou. Vždy se snaží přemýšlet kreativně, aby vzniklo něco, co jinde zákazníci nenajdou.

A mají další plány. „Chtěli bychom mít svoje vlastní prostory, kde bychom mohli spojit výrobu se sadem, prodejnou a místem, kde bychom se mohli setkávat s našimi zákazníky,“ nastiňuje Sapák. „Něco, kam by se mohli lidé přijít podívat, posedět při víně a ochutnat naše dobroty. K tomu je ale ještě nejspíš kus cesty, uvidíme,“ usmívá se Jokver.