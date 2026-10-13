Chytré senzory mohou podle vědců včas odhalit sucho i nemoc zvířat

Elektronická náplast připevněná na list může zachytit nedostatek vody, infekci nebo další projevy stresu. Lehký senzor na těle zvířete zase dokáže průběžně sledovat jeho životní funkce, pohyb či změny chování. Možnosti flexibilní elektroniky pro péči o lesy a zdraví zvířat zmapovali Sagar Arya a Martin Pumera z CEITEC VUT. Informovali o tom dnes na webu. Zařízení tohoto typu vyvíjejí brněnští vědci ve svých laboratořích.
Flexibilní nositelná elektronika představuje miniaturní bioelektronická zařízení se senzory a vlastním napájením, která se díky své ohebnosti a malé tloušťce dají připevňovat na rostliny i zvířata. Podle autorů studie má jejich vývoj velký potenciál pro včasné rozpoznání chorob, ochranu lesních porostů i cílenější péči o hospodářská a domácí zvířata.
K monitorování zdraví lesů se nyní využívají například drony, laserové mapovací techniky či infračervené kamery. Pevné invazivní senzory však mohou narušovat signalizaci i fyziologii rostlin, což brání přesnému měření. Výzkumníci proto zdůrazňují potřebu neinvazivního průběžného sledování.
"Teprve kombinace konvenčních metod a neinvazivně získaných informací o teplotě, vlhkosti, pohybu, životních funkcích nebo chemických látkách uvolňovaných organismem může poskytnout spolehlivější obraz o jeho zdravotním stavu. Specializované algoritmy využívající umělou inteligenci mohou tato data vyhodnotit a upozornit na neobvyklé změny," vysvětluje přínosy hlavní autor studie Sagar Arya.
Získaná data mohou pomoci předcházet chřadnutí lesů způsobenému škůdci, lépe vyhodnocovat riziko požárů nebo v zemědělství přesněji zavlažovat a omezovat používání pesticidů a antibiotik. Tým Martina Pumery v Brně už pracuje na konkrétních aplikacích. Vyvíjí například měkkou senzorickou náplast na listy rostlin, která bude sledovat jejich správnou hydrataci a teplotu. V laboratořích CEITEC vzniká i senzor pro sledování zdravotního stavu hospodářských zvířat v podobě lehkého ohebného obojku.
Širšímu využití v praxi zatím brání některé technologické výzvy. Vědci musí vyřešit například dlouhodobou odolnost senzorů v přírodním prostředí, spolehlivý bezdrátový přenos dat, napájení, například pomocí flexibilních solárních článků či energie z pohybu, a ekologické dopady použitých materiálů.
"Flexibilní elektronika má značný potenciál pro monitorování zdravotních stavů a prevenci nemocí a nabízí nová řešení na podporu globálního blahobytu. S ohledem na udržitelnou budoucnost je zásadní si uvědomit, že zdraví lesů a zvířat je stejně důležité a zaslouží si přístup k pokročilým technologickým řešením," uvedl Pumera.