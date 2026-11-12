Studie: Čína cíleně zneužívá pozici dominantního dodavatele kritických surovin

Čína cíleně zneužívá svou dominantní pozici dodavatele kritických surovin, jako jsou galium, hořčík, vanad a další prvky vzácných zemin, které jsou klíčové pro výrobu čipů, elektromotorů nebo akumulátorů. Zjistila to mezinárodní studie publikovaná v časopise Energy Research and Social Science, na níž se podílel i politolog Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MU). Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.
Studie zjistila, že komunistický režim v posledních letech cíleně konsolidoval kontrolu nad kompletním dodavatelským řetězcem od těžby po zpracování až po výrobu produktů a zároveň ji centralizoval. To se děje i přesto, že je to v rozporu s ekonomickou logikou.
Studie se zabývala surovinami, které jsou klíčové pro přechod na obnovitelné zdroje, elektroniku a další technologie. "Zjistili jsme, že Čína v posledních letech cíleně konsolidovala kontrolu nad kompletním dodavatelským řetězcem a zároveň tuto kontrolu centralizovala. Příkazy Pekingu se přenáší až na lokální úroveň. Řízení je navíc nejen centralizované, ale často i personalizované na vrcholné politické představitele," uvedl Jirušek.
Vědci využili dřívější Jiruškův model, který umí detekovat z pohledu závislé země nebezpečné jednání a politizaci dodávek. Vycházeli z dat o surovinách, které Evropská unie označuje za klíčové pro energetickou změnu a zároveň je u nich na dovozu z Číny závislá z více než 50 procent.
"Čínský režim cíleně dodávky politizoval ve sporu s Japonskem a Spojenými státy americkými. Zajímavým zjištěním je, že jakkoli Peking zjevně chápe, jakou moc v tomto ohledu drží, a jednoznačně signalizuje, že by ji mohl použít, tak ji používá explicitně zatím jen velmi omezeně. Za tím stojí pravděpodobně snaha nezkompromitovat svou tržní pozici v očích odběratelů, což by je mohlo vyděsit a donutit hledat alternativy," doplnil Jirušek.