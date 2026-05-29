Blamáž. Číňané lázeňský komplex pořád nestaví, hrozí jim stomilionová sankce

Autor: uza
  5:52aktualizováno  5:52
Zatímco na jedné straně silnice u Pasohlávek na Brněnsku pomalu vrcholí otevření krajského sanatoria, sousední pozemky zůstávají pořád bez stavebního ruchu. Parcely jsou určené pro lázeňský komplex, který už před lety slíbila vybudovat čínská firma RiseSun. Na základě smlouvy s jihomoravským hejtmanstvím musí přitom vše dokončit do konce ledna příštího roku.
Sü Ťie z čínské společnosti RiseSun podepsal smlouvu o vybudování lázní v Pasohlávkách. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Vizualizace čínských lázní v jihomoravských Pasohlávkách ze srpna 2024.
V místech, kde by měl být lázeňský komplex čínské společnosti RiseSun, roky zarůstá jen silnice. Se stavbou lázní dosud nezačala. U záměru stál už někdejší hejtman Michal Hašek před více než deseti lety, kdy příliv čínského kapitálu do Česka sliboval i tehdejší prezident Miloš Zeman.

„Je zjevné, že termín firma nemůže splnit,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). S čínským investorem mluvil naposledy na začátku letošního roku. Pokud nepředloží kolaudační souhlas do stanoveného termínu, musí zaplatit pokutu nejvýše 100 milionů korun, které jsou už od startu uloženy jako bankovní záruka.

Předloni přitom firma získala stavební povolení a tvrdila, že vše jde podle plánu. „Nyní se soustředíme na přípravu dalších administrativních kroků nezbytných ke stavbě,“ řekl v roce 2024 pro iDNES.cz generální ředitel společnosti Edward Jie Xu. Na aktuální dotazy firma nereagovala.

Podle opozičního krajského zastupitele Milana Vojty (ANO) je „veřejným tajemstvím“, že projekt – a tím i pozemky – jsou na prodej. Už v září 2023 prezident republiky Petr Pavel při návštěvě jižní Moravy hovořil o tom, že Číňané chtějí projekt, respektive pozemky v Pasohlávkách, prodat švýcarským fondům.

Čínský investor původně krajské pozemky koupil v roce 2019 za 380 milionů. Tehdy se zavázal, že do sedmi let postaví lázeňský komplex. Kvůli covidové pandemii se později termín o rok prodloužil.

Vedení Jihomoravského kraje nyní hodlá počkat do ledna, kdy zmíněná lhůta vyprší. „Uvidíme, s čím investor přijde, ale budeme zvažovat odkup pozemků zpět do majetku kraje,“ naznačil Grolich.

Hejtmanství má možnost přednostně získat pozemky zpět, pokud Číňané nic nepostaví. V případě odstoupení od smlouvy by se vracela původní suma z roku 2019 ponížená o pokutu. Jihomoravský kraj by tak zaplatil minimálně 280 milionů korun.

