V místech, kde by měl být lázeňský komplex čínské společnosti RiseSun, roky zarůstá jen silnice. Se stavbou lázní dosud nezačala. U záměru stál už někdejší hejtman Michal Hašek před více než deseti lety, kdy příliv čínského kapitálu do Česka sliboval i tehdejší prezident Miloš Zeman.
„Je zjevné, že termín firma nemůže splnit,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). S čínským investorem mluvil naposledy na začátku letošního roku. Pokud nepředloží kolaudační souhlas do stanoveného termínu, musí zaplatit pokutu nejvýše 100 milionů korun, které jsou už od startu uloženy jako bankovní záruka.
Předloni přitom firma získala stavební povolení a tvrdila, že vše jde podle plánu. „Nyní se soustředíme na přípravu dalších administrativních kroků nezbytných ke stavbě,“ řekl v roce 2024 pro iDNES.cz generální ředitel společnosti Edward Jie Xu. Na aktuální dotazy firma nereagovala.
Podle opozičního krajského zastupitele Milana Vojty (ANO) je „veřejným tajemstvím“, že projekt – a tím i pozemky – jsou na prodej. Už v září 2023 prezident republiky Petr Pavel při návštěvě jižní Moravy hovořil o tom, že Číňané chtějí projekt, respektive pozemky v Pasohlávkách, prodat švýcarským fondům.
Čínský investor původně krajské pozemky koupil v roce 2019 za 380 milionů. Tehdy se zavázal, že do sedmi let postaví lázeňský komplex. Kvůli covidové pandemii se později termín o rok prodloužil.
Vedení Jihomoravského kraje nyní hodlá počkat do ledna, kdy zmíněná lhůta vyprší. „Uvidíme, s čím investor přijde, ale budeme zvažovat odkup pozemků zpět do majetku kraje,“ naznačil Grolich.
Hejtmanství má možnost přednostně získat pozemky zpět, pokud Číňané nic nepostaví. V případě odstoupení od smlouvy by se vracela původní suma z roku 2019 ponížená o pokutu. Jihomoravský kraj by tak zaplatil minimálně 280 milionů korun.
Takovou podobu lázní prezentovala firma RiseSun v roce 2020:
|
18. června 2020