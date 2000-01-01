Desítky let na cestách, stovky navštívených měst a generace diváků. Taková je vizitka legendárního Cirkusu Humberto. Ten letos slaví 75 let existence a sezonu zahajuje v brněnském Komárově, kde tak znovu ožívá tradice cirkusového umění.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Principál Hynek Navrátil starší je už čtvrtým pokolením rodiny, jež se věnuje vedení cirkusu a drezuře zvířat. Do jeho manéže tradičně patří zebry, byť jsou podle něj velice bázlivé a jejich výcvik vyžaduje trpělivost. Principál podotýká, že zvířata musí trénink především bavit a měl by pro ně být odměnou.
Akrobatické kousky, z nichž se tají dech, jsou neodmyslitelnou součástí show. V Cirkusu Humberto je předvádějí artisté z různých koutů světa.
Přestože velbloudi působí klidně, mohou být podle principála velmi nebezpeční, mají totiž silné zuby přizpůsobené k drcení tvrdé pouštní potravy. „Kdybych se k němu otočil zády, využil by příležitost se do mě zakousnout,“ říká majitel cirkusu Hynek Navrátil a obrací se k velbloudímu samci. „Viď, Pašíku,“ oslovuje zvíře.
Reflektory zaplavují manéž barevným světlem a do středu šapitó nastupují slon s koněm. Péče o zvířata je pro cirkusáky každodenní rutinou. Jejich svěřenci spořádají desítky kilogramů krmiva denně.
Tradiční cirkus podle rodiny Navrátilových zahrnuje výstupy se zvířaty, akrobatické umění i výstupy klaunů. Ti v manéži mezi jednotlivými čísly baví publikum a starají se o to, aby se stanem rozléhal smích malých i velkých diváků.
Hynek Navrátil mladší předvádí pod světly šapitó akrobatické číslo, při němž balancuje na jedné ruce a plynule přechází do dalších otoček.
Divákům se při pohledu na koně stojícího na zadních tají dech. Přestože to může vypadat nebezpečně, jde o součást dobře nacvičené show a zkušený drezér má situaci plně pod kontrolou.
Obruče létají vzduchem, hudba pulzuje a publikum se baví. Taneční číslo dokazuje, že cirkus umí okouzlit i bez exotických zvířat nebo vysokých akrobatických skoků.
„My to děláme s nadšením a těší nás, když jsou diváci taky nadšení,“ říká majitel cirkusu Hynek Navrátil starší. Zdůrazňuje, že ve svém cirkusu by žádné lajdáctví nestrpěl. Když měl například v minulosti dvojici klaunů, kteří do představení nedávali maximum a omlouvali to tím, že “stejně přišlo málo lidí”, vyhodil je. „My to děláme vždy naplno,” zdůrazňuje Navrátil. Cirkus je prý jeho život.
Díky píli celého ansámblu funguje Cirkus Humberto úspěšně už tři čtvrtě století. Za komunistické éry šlo o státní podnik Československé cirkusy, který nesl jméno převzaté z románu Eduarda Basse. V roce 1993 se Cirkus Humberto stal majetkem rodiny Navrátilových.
Přes den se zájemci mohou do cirkusu přijít podívat na krmení a výcvik zvířat. Navrátilovi mají i lamy. Dokud prý cirkus nebyl otevřený jako zoo, nikdy je neviděli plivat. „Lidi je to snad naučili nebo co,“ směje se majitel.
Hynkovi Navrátilovi mladšímu se přezdívá lví král. „Můj kluk je v drezuře lvů nepřekonatelný,“ říká jeho otec. Zároveň ale se smutkem sděluje, že aktuálně v cirkusu vychovávají poslední lví generaci. Vzhledem ke zpřísňující se legislativě na ochranu zvířat nemohou exotická zvířata dále rozmnožovat. „Ještě tak patnáct let budeme mít lvy, než dožijí. A tím to končí,“ doplňuje principál.
Dvojice slonů prý denně sežere 300 kilo sena. Když musel cirkus během covidového období zavřít, jeho fanoušci ho podrželi. „Nosili nám třeba pytle s krmením nebo posílali peníze,” vzpomíná principál na těžkou dobu. „Od té doby mají u nás navždy volné vstupné a moc jim děkujeme,” sděluje majitel.
V cirkusu musí přiložit ruku k dílu každý. „Někdy toho máme plné zuby, je to dřina. Ale stačí se z toho vyspat,” popisuje Hynek Navrátil starší. I když prý má někdy chuť cirkusáctví pověsit na hřebík, je odhodlaný pokračovat v rodinné tradici i nadále.
Když se cirkus rozloží na místě a běží představení, jde pro jeho osazenstvo o odměnu. „Když stojíme, to je pohoda a tabáček,“ říká Hynek Navrátil starší. Nejnáročnější je vše sbalit, převézt a znovu postavit. V brněnském Komárově nyní mohou lidé navštívit téměř tříhodinovou show do 29. března. Od středy do pátku startuje v 18 hodin, o víkendech v 16 hodin.
