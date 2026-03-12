České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi jedny z posledních, kde nejrůznější kousky předvádějí i exotická zvířata. Právě kvůli jejich vystupování však cirkus mnohdy čelí i kritice a ne všude jej proto vítají s otevřenou náručí.

Chov zvířat v cirkusech čelí čím dál větším omezením. „Můj kluk dělá drezuru lvů a je v tom nejlepší v republice. Akorát už vychováváme naši poslední lví generaci,“ říká zklamaně principál cirkusu Hynek Navrátil starší.

Zákon na ochranu zvířat mimo jiné zavedl zákaz rozmnožování divokých druhů v zajetí. „Ještě tak patnáct let budeme mít lvy, než dožijí, a tím to končí,“ doplňuje principál s tím, že nařízení podle něj povede k zániku cirkusů. „Základ je klaun, zvířata a artisti,“ je přesvědčený Navrátil. Nedávno i kvůli omezování exotických zvířat přibyl do manéže výstup s koňmi.

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty.
Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na snímku majitel Hynek Navrátil starší.
Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty.
Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty.
Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty.
V rodinném šapitó, kam se vejde 800 diváků, však nevystupují jen lvi a koně, ale i medvědi, lamy, velbloudi nebo dokonce sloni. Další z exotických zvířat, která chovají, zebra, je pak podle majitele přirozeně velmi plachá. „Tenhle se bojí i vlastního stínu,“ ukazuje na jednoho z zebřích samců ve výběhu.

Svého pána se však samec očividně nebojí, naopak vyžaduje pohlazení a něco dobrého na zub. „Ale já pro tebe teď nic nemám, potom,“ hladí zebru šéf cirkusu. Naopak k velbloudovi by se prý nikdy takhle nepřiblížil. „Samci jsou dost nebezpeční. Nožičkou si vás kopnou pod sebe, lehnou na vás a je po všem. Je to rychlý,“ vysvětluje.

Lidé ale nemusejí do cirkusu jen za 400 až 500 korun na představení, které se hraje kromě pondělí a úterý každý den od 18 a o víkendu od 16 hodin, ale areál mohou navštívit i přes den. Funguje jako malá zoo. Lidé se za 50 korun mohou projít mezi zvířaty a vidět krmení nebo výcvik. „Ráno nakrmíme zvířata a jdeme s nimi trénovat,“ popisuje principál denní režim.

Základem tréninku je podle něj vybudování důvěry mezi chovatelem a zvířetem. Sám prý se zvířaty tráví čas od malička, a tak pozná, co kterému zvířeti spíše půjde. „Některému trvá výcvik déle. To je jako s lidmi. Někomu taky nejde matematika hned,“ podotýká.

Natáčení Cirkusu Humberto komplikovali zahraniční herci i zvířata

Sám se prý drezurovat zvířata učil od nejlepších mistrů. Dnes toto „řemeslo“, jak tomu říká, předává dalším. „Hlavně žádné násilí, zvíře to musí bavit,“ poodhaluje svoje know-how.

Součástí cirkusového ansámblu je i psí smečka. „Lidé kolikrát koukají i na psy jako puci, už nejsou zvyklí na zvířata,“ usmívá se Navrátil. Zároveň ale dodává, že český divák je ten nejnáročnější. V zahraničí prý stačí mnohem méně, kdežto české publikum neuspokojí jen tak něco.

Chvíli trvá, než se rozkřikne, že jsme přijeli

Pro diváky má Cirkus Humberto i letos připravený mimořádný program, jehož součástí jsou talentovaní akrobati z celého světa i vystoupení zvířat. „Ne vždy je plno. Nejvíc funguje lidská reklama,“ zmiňuje Navrátil, že chvíli trvá, než se ve městě rozkřikne, že přijel cirkus a lidé začnou chodit.

Do Brna se Cirkus Humberto vrací už deset let. Cítí, že jejich parta je na jižní Moravě vítaná. „Kdyby to tak bylo všude,“ utrousí Navrátil.

Jeho rodina se čím dál častěji potýká s nepochopením. Domluvit místa, kde budou hrát letos, není snadné. Mnohdy je úřady přímo odmítají. „Nemíním se nechat urážet. Proto raději jezdíme na místa, kde to známe a kde nás mají rádi. Někde nás město nechce, ale chtějí nás lidé, tak tam jedeme,“ doplňuje.

Doufal, že letos v době jejich hostování v Brně, které potrvá téměř do konce března, nebude hrát hokejová Kometa. „Minule jsme tady byli, oni už byli na vypadnutí a pak vyhráli,“ vzpomíná, jak se tehdy projevil postup hokejového týmu do finále ligy na nižší návštěvnosti cirkusu.

Jenže i letos se cirkus trefil do termínů zápasů. Kometa bude v pátek i o víkendu bojovat o postup v předkole play off s mužstvem Českých Budějovic. V případě, že se dostane dál, „souboje“ o diváky budou pokračovat.

