Číslo účtu oznámila dohledovému úřadu před volbami do Senátu už většina subjektů

Autor: ČTK
  18:35aktualizováno  18:35
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ze 71 subjektů, které se zapojily do nadcházejících senátních voleb, jich zatím 66 oznámilo číslo volebního účtu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Pět tak dosud neučinilo. Neznamená to však automaticky, že by porušily zákon, jen ještě třeba nevstoupily do kampaně, řekl ČTK člen dohledového úřadu Petr Vymětal. Číslo volebního účtu musí podle něj oznámit, pokud hodlají mít v kampani nějaké výdaje. Kdyby přesto číslo nenahlásily, hrozí jim sankce.

Kandidující subjekty mají povinnost zřídit volební účet nejpozději ke dni vstupu do volební kampaně. "Úřad považuje za vstup do kampaně aktivitu, která je spojená s nějakým výdajem. Pokud žádné výdaje neplánuje nebo v průběhu kampaně nemá, pak účet zřizovat nemusí," řekl Vymětal. Samotná kampaň začíná dnem vyhlášení voleb, nejdříve však 150 dnů před uplynutím stávajícího volebního období, vyplývá z informací na webu dohledového úřadu.

Kandidující volební strany účty samy nezveřejňují, ale pouze je oznámí dohledovému úřadu, který je následně zveřejní. Volební strany podle Vymětala nahlašovaly čísla volebních účtů od června. "V současné době číslo volebního účtu dohledovému úřadu dodali všichni tři nezávislí kandidáti a všech 26 koalic. Ze 42 volebních stran a hnutí jich dodalo číslo účtu 37 a nedodalo zatím pět stran či hnutí," uvedl Vymětal. Ze seznamu na webu dohledového úřadu vyplývá, že jsou to hnutí Hlas regionů, Ostravak, Odvážné Česko, Gen a Zvuk 12.

"Pokud bychom zjistili, že visí někde nějaké billboardy nebo strany dělají nějakou aktivitu a je jasné, že za ni museli utratit peníze, to už bychom řešili," poznamenal Vymětal. "Za nezřízení volebního účtu lze uložit pokutu až 500.000 korun, za neoznámení volebního účtu až 100.000 korun," doplnil.

První kolo voleb do jedné třetiny Senátu se koná 9. a 10. října spolu s komunálními volbami.

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