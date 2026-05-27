Cizinec na jihu Moravy zneužíval podle policie dávky, škoda přesáhla milion

Autor: ČTK
  13:19aktualizováno  13:19
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Škodu přes milion korun způsobil podle jihomoravské policie cizinec obviněný ze zneužívání humanitárních dávek. Muž je ve vazbě, uvedl na webu policejní mluvčí Pavel Šváb. Obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půlrok několik desítek, škoda ale bývá nižší.

Policisté si na rodinu, která si přijela pro humanitární dávky, počkali minulý týden. "Reálně v České republice pobýval pouze muž, ale ani ten se na adrese, která byla uvedena ve smlouvě o ubytování, nezdržoval. Zbytek rodiny bydlel v zahraničí. Dávky muž čerpal neoprávněně po dobu dvou let," uvedl Šváb.

Cizinec se tak podle policistů dopustil podvodu a hrozí mu osm let vězení. Výše škody je 1,1 milionu korun.

O obdobném případu mluvčí informoval na konci dubna, kdy policie také obvinila cizince ze zneužívání humanitárních dávek, a také se škodou přes milion korun. Policie tehdy informovala i o zadržené ženě, která čerpala dávky, aniž bydlela v Česku. Škodu vyčíslil úřad práce na 458.000 korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Veterináři našli v tržnici přes 200 kilo závadných potravin, mezi nimi asi i holuby

Kukly bource morušového

Přes 200 kilogramů masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našly při kontrole inspektorky Státní veterinární správy (SVS) v...

28. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Koupaliště zahajují sezonu, v pátek otevře Sluníčko ve Vratislavicích n. N.

ilustrační snímek

Koupaliště v Libereckém kraji zahajují letní sezonu, v pátek odpoledne se otevře městské koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou, v sobotu se přidají...

28. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Sokolov hledá lékaře pro novou polikliniku, zájem je zatím nízký

ilustrační snímek

Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i...

28. května 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v hokeji 2026 vstupuje do play off. V kolik hrají Češi a kdo vyzve silnou Kanadu?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na několik...

28. května 2026  13:49

Brno-střed nabídne studentům sdílené bydlení ve velkometrážních bytech

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed nabídne studentům vysokých i středních škol ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní...

28. května 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:43

Unikátní kaple v Černé má 20 let. Vystoupí v ní herci Boková, Matásek a Javorský

Dřevěná stavba byla dokončena a vysvěcena v červnu roku 2006 a svým moderním a...

Kdo dosud neviděl či nenavštívil kapli svatého Antonína Paduánského v Černé na Žďársku, výjimečné dílo architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, má v červnu nevšední možnost. Nejenže na vlastní oči...

28. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Valašské Meziříčí a Beleaf: Uhlíkové offsety zafinancují obnovu lesů

28. května 2026  13:32

Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili...

28. května 2026  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Moravskoslezský kraj podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj finančně podpoří mimořádně nadané studenty, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační...

28. května 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

Žalobce navrhl vazbu pro 11. zadrženého v kauze žhářského útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Státní zástupce navrhl pro posledního zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích vazbu. Návrh dnes podal tamnímu okresnímu soudu,...

28. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.