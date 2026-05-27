Cizinec na jihu Moravy zneužíval podle policie dávky, škoda přesáhla milion

Škodu přes milion korun způsobil podle jihomoravské policie cizinec obviněný ze zneužívání humanitárních dávek. Muž je ve vazbě, uvedl na webu policejní mluvčí Pavel Šváb. Obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půlrok několik desítek, škoda ale bývá nižší.
Policisté si na rodinu, která si přijela pro humanitární dávky, počkali minulý týden. "Reálně v České republice pobýval pouze muž, ale ani ten se na adrese, která byla uvedena ve smlouvě o ubytování, nezdržoval. Zbytek rodiny bydlel v zahraničí. Dávky muž čerpal neoprávněně po dobu dvou let," uvedl Šváb.
Cizinec se tak podle policistů dopustil podvodu a hrozí mu osm let vězení. Výše škody je 1,1 milionu korun.
O obdobném případu mluvčí informoval na konci dubna, kdy policie také obvinila cizince ze zneužívání humanitárních dávek, a také se škodou přes milion korun. Policie tehdy informovala i o zadržené ženě, která čerpala dávky, aniž bydlela v Česku. Škodu vyčíslil úřad práce na 458.000 korun.