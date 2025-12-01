Archiv zkrachovalého ČKD prý rozežrali hlodavci. Soud tepe insolvenčního správce

Dlouholetý výrobce turbín ČKD Blansko Holding ovládaný Rusy v čele se sankcionovaným podnikatelem se už víc než rok nachází v konkursu. Jenže vypořádání majetku a dluhů provází nejasnosti. Měnil se insolvenční správce, rozpadl se věřitelský výbor a ani soud není spokojen. Poslednímu jednání přihlížel i žalobce kvůli podezření na neoprávněné vyvádění majetku.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na podnik dopadly sankce a skončil.

Krajské státní zastupitelství v Brně zaujala především změna vlastnické struktury u společnosti ČKD Blansko Small Hydro. To původně byla dceřiná firma zkrachovalého výrobce, jenže 11. října 2022 – tedy půl roku po ruském vpádu na Ukrajinu – se její 45procentní podíl najednou ocitl v kyperské společnosti.

„V souvislosti s uplatňováním sankcí proti Ruské federaci bylo Finančním analytickém úřadem dne 4. 11. 2022 vydáno rozhodnutí, dle kterého jsou akcie dlužníka (ČKD Blansko Holding) považovány za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce. Za povšimnutí zde stojí poměrně blízká časová souvislost mezi převodem dlužníka a vydáním tohoto rozhodnutí,“ popsal státní zástupce Vlastimil Robeš.

Za ruskou společností Ťažmaš, která vlastní zkrachovalý podnik ČKD Blansko Holding a 55 procent firmy ČKD Blansko Small Hydro, stojí vysoce postavený ruský politik Andrej Trifonov. Ten ještě před vpádem vojsk na Ukrajinu spolu s kolegy vyzval ruského vládce Vladimira Putina k uznání nezávislosti dvou separatistických území na východě Ukrajiny.

Zkrachovalé ČKD v čele s Rusy hledá cestu k byznysu přes Kypr a Kazachstán

Žalobce Robeš tak naznačuje, že šlo o urychlenou změnu vlastníka kvůli blížícím se sankcím. Navíc svá tvrzení dokládá i tím, že už v době změny byl výrobce turbín v platební neschopnosti, a k převodu tak nemělo vůbec dojít. Nebo proti tomu měl insolvenční správce zasáhnout, což se však nestalo.

„Podíl ve výši 45 procent akcií je něco jiného než 51 procent, nejde o rozhodující podíl. My se budeme honit za něčím takovým, ale pro mě je důležitější řešit, co je hmatatelné, tedy majetek v podobě strojů. Proto jsme ani žalobu nepodávali, byla to jen asi stotisícová cena,“ vysvětloval u soudu insolvenční správce Jiří Šebesta.

Jak ale připomněla soudkyně Petra Šefránková, nejde „jen“ o 100 tisíc, navíc amerických dolarů, tedy v přepočtu přes dva miliony korun, ale o dalších téměř 11 milionů korun, s nimiž se do řízení přihlásila právě tato kyperská společnost. „Tuto pohledávku insolvenční správce nijak nepopírá, je to ale jeho odpovědnost,“ komentovala soudkyně.

Soudkyni vadí i nejasnosti v dokumentech

Státnímu zástupci neunikly ani podivnosti kolem archivu výkresové a technické dokumentace.

Blanenský výrobce, který je dnes už zcela bez zaměstnanců, se historicky podílel na dodávkách pro velká vodní díla, jako jsou ta na nádržích Slapy a Orlík na Vltavě nebo přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Část věřitelů byla přesvědčena, že tyto listiny jsou cenným majetkem, a chtěla, aby je insolvenční správce zpeněžil. Jenže ten je do majetku vůbec nezařadil.

Soudkyni na konci listopadu vysvětloval, že tato dokumentace byla jako jediná ze všeho majetku zkrachovalé blanenské firmy v přímém držení ruské společnosti Ťažmaš. Odkazoval se i na dokumenty. „To, co říkáte, tady ale já vůbec nečtu,“ opáčila mu soudkyně při listování spisem.

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Navíc je otázkou, co z listinné dokumentace dnes vůbec existuje nebo je dohledatelné. Sami věřitelé při návštěvě blanenského areálu viděli v halách hromady neutříděných dokumentů. Tehdy se podle všeho dozvěděli, že některé výkresy byly zlikvidovány, údajně spáleny. U soudu pak pro změnu správce tvrdil, že část dokumentů rozežrali hlodavci.

„Pokud jsou náznaky, že něco zmizelo, tak by měl správce zvážit, jestli nepředvolat dlužníka. Mě mrzí, že tady jeho zástupce není přítomen,“ reagovala soudkyně Šefránková na absenci Yaroslava Okhatrina, zástupce ČKD Blansko Holding. Ten ponechal zářijové dotazy iDNES.cz ohledně archivu bez odpovědi.

Nebyly to jediné výtky na adresu insolvenčního správce ze strany soudkyně. Celkově se jí nelíbí zprávy, které Šebesta vypracovává. Nespokojenost dávali už dříve najevo i věřitelé. Prvního správce již odvolali, nedávno se pak rozpadl věřitelský výbor. Důvodem byly právě napjaté vztahy se správcem.

„Apeluji na to, aby byly zprávy podrobné, protože zpráva o řízení na pět stránek opravdu nestačí. Jsou řízení, která jsou mnohem méně složitá, a dokumenty jsou obsáhlejší. Není možné, že je v jednom odstavci třikrát slovo ‚některé‘ a není z toho nic jasné. Zprávy o zpeněžování majetku musí o něčem vypovídat,“ dodala Šefránková s tím, že pokud se příště bude muset zase doptávat, udělí správci pokutu.

