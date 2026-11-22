Česká lékařská komora (ČLK) na svém víkendovém sjezdu v Brně kritizovala legislativní návrhy a záměry ministerstva zdravotnictví, včetně změn ve vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), pravidel dohodovacího řízení či rozšiřování kompetencí nelékařských pracovníků. Delegáti zároveň vyzvali k odborné diskusi před předkládáním novel zákonů a poukázali na rizika spojená s elektronizací zdravotnictví. Vyplývá to z usnesení, které dnes delegáti v závěru jednání schválili. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.
Komora podle usnesení, které má ČTK k dispozici, nesouhlasí s navrhovanými změnami ve složení statutárních orgánů VZP ani se změnou způsobu volby členů správní rady pojišťovny. "Navrhované tzv. odpolitizování správní rady VZP není ničím jiným než nahrazením vlivu volených politiků nikým nevolenými a nekontrolovanými oligarchy," uvádí usnesení. Delegáti také varovali před snahou řídit pojišťovnu lidmi delegovanými zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, což podle nich přináší nebezpečí "zastřené privatizace".
Sjezd se postavil i proti navrhovaným změnám pravidel dohodovacího řízení a proti záměru ministerstva odstranit ze seznamu zdravotních výkonů bodové hodnoty a další podstatné náležitosti popisující jednotlivé výkony. Komora tento seznam považuje za základní ceník zdravotních výkonů a služeb a požaduje jeho úpravy podle reálných nákladů poskytovatelů.
Výhrady vznesla ČLK také k návrhu, aby kompetence sester a dalších zdravotníků mohl rozšířit jejich zaměstnavatel. "Komplexní lékařské vzdělání nelze nahradit jednotlivými certifikovanými kursy pro nelékaře," zdůraznil sjezd. Upozornil na rozdíl mezi sdílením kompetencí v týmech vedených lékaři a jejich převodem na nelékaře vedeným snahou ušetřit peníze na úkor kvality péče a bezpečnosti pacientů.
V souvislosti s novelou zákonů o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků sjezd vyzval ministerstvo, aby přehodnotilo zpřísnění definice bezúhonnosti. Dosavadní definici podle komory není důvod měnit a o zákazu činnosti v případě trestného činu by měl rozhodovat soud, nikoli ho automaticky určovat zákon.
Ke konstatování, že návrh novely zákona o elektronizaci zdravotnictví zavádí povinné využívání centrálních služeb v daných termínech včetně sankcí, sjezd doplnil, že systém musí být funkčně propojený s informačními systémy nemocnic a ambulancí. "Sjezd ČLK zároveň upozorňuje, že elektronizace zdravotnictví nesmí znamenat nepřiměřené administrativní ani finanční zatížení soukromých lékařských praxí. Náklady spojené se zaváděním nových elektronických služeb musí být zohledněny a odpovídajícím způsobem kompenzovány," stojí v usnesení.
Delegáti rovněž požádali vedení ministerstva zdravotnictví, aby návrhům zásadních novel zákonů týkajících se zdravotníků vždy předcházela odborná diskuse s ČLK či dalšími profesními organizacemi za účasti ministra nebo náměstka. "ČLK nepovažuje za vhodné, pokud připomínky probíhají pouze písemně a vyřizují je úředníci, kteří často neznají praxi ve zdravotnictví," uvádí v usnesení.