Co bude dál s pozemky Brna v Kuřimi, se nejspíš rozhodne až po volbách

Zřejmě až noví zástupci Brna, kteří vzejdou z nadcházejících voleb, rozhodnou o tom, jak město naloží s pozemky v Kuřimi, které tam vlastní. ČTK to dnes řekl radní pro majetek Jiří Oliva (Nezávislý, dříve SOCDEM). Město pozemky s rozlohou přes 85.000 metrů čtverečních v minulosti několikrát nabídlo v dražbě, vyvolávací cena byla 162 milionů korun. Nikdo o ně však neprojevil zájem.
Pozemky v Kuřimi využívané k zemědělství vlastní Brno historicky. Pokusů prodat je bylo několik, poslední elektronická dražba se uskutečnila loni v prosinci. Pozemky se ale prodat nepodařilo, Oliva tehdy ČTK řekl, že bude zřejmě nutné částku snížit.
Cena pozemků vzešla z posudku. "Evidentně ten posudek neodpovídal trhu. Po posledním pokusu už jsme to znovu nezkoušeli. Necháme to na těch, co přijdou po nás, uvidíme, jak se k tomu postaví," řekl dnes radní. Doplnil, že pokud by z pozemků chtělo město získat nějaký relevantní prospěch, připadá podle něj v úvahu pouze prodej.
Kromě pozemků nabízí Brno v dražbách třeba i byty nebo domy. Jejich přehled je na webu. V nabídce k budoucí dražbě je nyní třeba pozemek v brněnských Židenicích s vyvolávací cenou přes 15 milionů korun, vyplývá z přehledu.