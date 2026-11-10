„Chceme, aby si na své přišli fanoušci různých generací – ať už milují sci-fi, fantasy, filmy, seriály, nebo české pohádky,“ uvádí Pavel Renčín z Active Radio, které Comic-Con Brno & Junior pořádá.
Na festival tak dorazí představitelé hobita Smíška, gondorského kapitána Faramira a Éowyn z Pána prstenů, Qyburna ze Hry o trůny nebo Samanthy Carterové z Hvězdné brány. Vedle nich se představí také čeští herci, například Michaela Kuklová a Sabina Laurinová, známé z pohádek Z pekla štěstí, nebo Ondřej Vetchý, který se objevil v řadě pohádek, komedií a kriminálních seriálů.
Českým pohádkám bude věnována také výstava kostýmů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout šaty Leontýnky z Ať žijí duchové, Angelíny z pohádky S čerty nejsou žerty, Eufrozíny z pohádky Z pekla štěstí, Večernice nebo Šíleně smutné princezny.
Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude 60. výročí Star Treku. Na festival dorazí také herci z této sci-fi série, Robert Picardo a Gates McFaddenová. „Vedle setkání bude součástí programu také výstava věnovaná Star Treku. Jubileum jedné z nejvýznamnějších sci-fi sérií tak dostane prostor nejen v programu pro fanoušky, ale i v tematické výstavní části festivalu,“ přibližuje programový ředitel Václav Pravda.
Dětem festival nabídne oblíbené aktivity, jako jsou KinderCosplay, kreativní workshopy nebo herny. Letos opět spolupracuje s brněnským VIDA! science centrem, které budou moci držitelé festivalových vstupenek navštívit zdarma až do 20. listopadu. Součástí spolupráce bude také program v kamionu FabLab University a ve stánku VIDA! science centra.
„Děti na ComicConu mohou obdivovat superhrdiny, v kamionu FabLab University a ve stánku VIDA! science centra jim ukážeme, že každá superschopnost začíná zvídavostí, fantazií a chutí něco vytvořit. A že věda a technika jim pomůžou proměnit nápady ve skutečnost,“ shrnuje Tomáš Mejzlík, ředitel VIDA! centra a FabLab University.
Na výstaviště i na knižní festival Kniha Brno
Od pátku 13. do neděle 15. listopadu nabídne veletržní areál zároveň i největší moravský knižní a literární festival sedm sálů s desítkami besed, čtení a setkání s autory.
Na návštěvníky bude čekat také nabídka knih od desítek nakladatelství za zvýhodněné ceny nebo nejrůznější workshopy. Škála žánrů je široká, od beletrie a detektivek přes fantasy a sci-fi až po romantickou literaturu a knihy pro mladé dospělé.
Nina Špitálníková přiblíží život mladých lidí v Severní Koreji, švédští autoři kriminálních románů poodhalí zákulisí své tvorby a návštěvníci nahlédnou také do vzniku komiksu Kingdom Come.
Na své si přijdou také fanoušci videoher a stolních her. Návštěvníci si vyzkoušejí virtuální realitu, nejnovější herní konzole i retro automaty. Připraveny budou také turnaje, volné hraní a deskoherna s deskovými a karetními hrami.
Festival přivítá rovněž portugalského komiksového kreslíře Filipe Andradeho, jehož díla získávají mezinárodní ocenění. „Dlouhodobě propojujeme různé světy fandomu – od filmů a seriálů přes hry až po knihy. Letos nabídneme ještě širší program pro rodiny i náročné fanoušky,“ vysvětluje Pravda.
|
Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky
Chybět nebude ani tradiční cosplay, kterému bude věnována samostatná Cosplay Stage. Návštěvníci mohou dorazit ve vlastních kostýmech nebo se do nich převléknout přímo na místě. V prvním patře budou k dispozici převlékárny s kabinkami, zrcadly, líčícími stolky i zázemím pro drobné opravy kostýmů.
Na výstavišti vzniknou také fanouškovské zóny zaměřené například na fantasy, sci-fi, komiksy, asijskou kulturu nebo vědu. Kompletní program je dostupný na stránkách Comic-Conu Brno & Junior.
Vstupenky lze zakoupit na webu pořadatele nebo prostřednictvím sítě Ticketportal. V nabídce jsou jednodenní vstupenky na sobotu či neděli, rodinné vstupenky pro dva dospělé a dvě děti i celofestivalové vstupenky. Děti do čtyř let mají vstup zdarma, děti od pěti do jedenácti let mohou využít padesátiprocentní slevu.
|
3. listopadu 2024