Špičkoví hudebníci letos zahrají ve více než 20 městech Jihomoravského kraje, Vysočiny a Dolního Rakouska, zavítají ale i do Kroměříže či Přerova v sousedních krajích. Program potrvá do 26. června.
Festivalovým rezidenčním souborem je hvězdný Pavel Haas Quartet, který celou akci slavnostně zahájil v historickém sále zámku ve Slavkově. Až do konce června se na pódiích představí třeba americké smyčcové ikony Brooklyn Rider a Calidore Quartet, německou scénu reprezentuje mimo jiné Schumann Quartett, z Itálie dorazí legendární Quartetto di Cremona, posluchače čekají i muzikanti z Francie, Polska nebo Velké Británie.
V několika skladbách kvartetní rovnováhu „naruší“ sólisté: violista Pavel Nikl nebo třeba zpěvačka Dasha. Na závěrečném koncertě pak Zemlinského kvarteto nabídne speciální program s hvězdnou sopranistkou Simonou Šaturovou.
Pro festival opět vznikla také nová skladba – tentokrát půjde o kompozici Between Worlds, která ve světové premiéře zazní 16. června v Hustopečích.
Souběžně s koncerty organizátoři připravili bohatý doprovodný program, chybět nebudou ani tradiční akce jako Hudba na kole nebo Golf for Music.
Novým festivalovým městem je letos rakouský Wilfersdorf, kam se stejně jako na jiné koncerty lze dopravit speciálními autobusy, které vyjíždějí od Janáčkova divadla v Brně. Vstupenky na jednotlivá vystoupení lze pořídit například v síti Ticketportal. Více informací najdou zájemci na webu festivalcm.cz.
Užitečné informace
V předprodejní síti Ticketportal, na ticketportal.cz (a jejích kamenných prodejnách) nebo na festivalcm.cz a v tradičních předprodejích jednotlivých festivalových měst. Hromadné objednávky vstupenek: Klára Zemanová, e-mail: klara@concentus-moraviae.cz.
Permanentky: Při zakoupení permanentky (5+ koncertů) ušetříte na jednotlivých koncertech 30 % z původní ceny vstupenky a získáte zdarma katalog festivalu. Do permanentky lze zahrnout všechny koncerty festivalu bez výjimky. Prodej permanentek pouze ve festivalové kanceláři. Objednávky: Klára Zemanová, e-mail: klara@concentus-moraviae.cz.
Slevy: Studenti (držitelé ISIC), senioři (65+), držitelé ZTP a ZTP-P (i doprovod). Děti do 6 let mají vstup zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo).
Hromadná doprava z Brna je organizována na následující koncerty, odjezd z Rooseveltovy ulice od Janáčkova divadla v 18:00 (není-li uvedeno jinak):
Zpáteční jízdenku v ceně 150 Kč / 180 Kč je možno zakoupit v IC Zámečnická 2, Brno a ve festivalové kanceláři po domluvě s K.Zemanovou, tel. 605 859 144.
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s., Polní 6, 639 00 Brno, tel. 542 213 053
