ČSSZ několikrát chybovala ve stanovení důchodu muži, pak mu doplatila 900.000 Kč

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka několikrát chybovala při stanovení důchodu muži, který desítky let pracoval v Izraeli. Nakonec mu doplatila asi 900.000 korun. Vyplývá to ze stanovisek veřejného ochránce práv.
Muž si u ombudsmana stěžoval na zamítnutí žádosti o zvýšení starobního důchodu. Před přestěhováním do ČR pracoval a odváděl pojistné více než 39 let v Izraeli. ČSSZ podle ombudsmana zástupkyni muže nejprve neposkytla potřebné poučení při sepisování žádosti o důchod, což vedlo ke zvolení data přiznání dávky, které bylo pro muže nevýhodné.
"Odborná pomoc a poučovací povinnost územních správ sociálního zabezpečení nemůže spočívat pouze ve formálním vyplnění formuláře žádosti o důchodovou dávku. Pracovníci jednotlivých územních správ sociálního zabezpečení musejí žadatelům objasnit dopady údajů uvedených v žádosti, nastínit veškeré možnosti tak, aby mohl žadatel v žádosti vyjevit svoji skutečnou vůli a neutrpěl újmu na svých právech v oblasti důchodového pojištění," poukázal ombudsman.
ČSSZ následně muži přiznala pozdní starobní důchod, přestože splňoval podmínky pro řádný důchod. Další pochybení nastalo poté, co ČSSZ zjistila, že žádost o zvýšení důchodu zamítla neprávem. Úřad měl zvýšení tedy přiznat automaticky, místo toho ale po muži požadoval podání nové žádosti.
ČSSZ i díky ombudsmanovi následně zpětně přiznala muži řádný starobní důchod a doplatila mu asi 890.000 korun. Poté mu přiznala i zvýšení důchodu za další výkon výdělečné činnosti a doplatila mu dalších asi 20.000 korun.
Vzhledem k tomu, že ČSSZ podle ombudsmana napravila všechna pochybení, jichž se v důchodové záležitosti stěžovatele dopustila, šetření uzavřel.